Верхній одяг для вечорів міжсезоння — що обрати вже зараз

З початком осені ми звично тягнемося до улюблених курток, жакетів і тренчів. Погода зараз примхлива: то сонце, то холодний вітер, а тому верхній одяг виходить на перший план. Цього сезону дизайнери роблять ставку на фактури, що вже давно асоціюються з осінню, — замшу, шкіру, сатин. І хоча більшість трендів ми вже бачили в попередні роки, вони отримали нове звучання.

Який верхній одяг буде в топі цього сезону

Замшевий піджак

М’який, теплий і водночас структурований замшевий піджак знову повертається до гардероба. Він легко вписується в повсякденні образи та надає їм відчуття розкоші без зайвого пафосу. Такий піджак можна носити з джинсами й футболкою або ж кинути поверх легкої сукні, щоб отримати стильний контраст.

Замшевий піджак. Фото з Instagram

Шкіряна куртка

Справжня класика, яка ніколи не втрачає актуальності. Шкіряна куртка — це та річ, яка врятує в будь-який день: і з джинсами, і з романтичною сукнею, і навіть зі строгими брюками. Восени її особливо хочеться носити, бо шкіра додає образу характеру. Цього року актуальні всі варіанти: від косух до об’ємних шкіряних бомберів.

Шкіряна куртка. Фото з Instagram

Сатиновий бомбер

Бомбери залишаються головними фаворитами перших осінніх днів. Але тепер на перший план виходить сатин: його легкий блиск робить образ більш вишуканим. Такий бомбер має і спортивний, і водночас святковий вигляд. У поєднанні з джинсами він створює ефектний контраст, а з ніжною сукнею справжню стилістичну гру.

Сатиновий бомбер. Фото з Instagram

Вкорочений тренч

Якщо класичний довгий тренч здається занадто серйозним, зверніть увагу на його коротку версію. Вона зберігає всю елегантність класики, але має сучасніший й легший вигляд. Моделі бувають різні: з високим коміром, кейпами чи навіть вшитими шарфами. Це чудовий вибір для вересня, коли ще не хочеться "закутуватися" в довгі пальта.

Вкорочений тренч. Фото з Instagram

Леопардовий принт

А ось для тих, хто не боїться експериментів, дизайнери підготували верхній одяг з тваринними мотивами. Леопард знову на подіумах і тепер не лише у вигляді суконь чи аксесуарів, а й у пальтах і куртках.

Леопардова куртка. Фото з Instagram

Такий акцент миттєво робить образ сміливим і помітним.

