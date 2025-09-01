Відео
Трендовий верхній одяг для прохолодних вечорів осені-2025

Дата публікації: 1 вересня 2025 10:38
Верхній одяг для вечорів міжсезоння — що обрати вже зараз
Дівчина в куртці. Фото: freepik.com

З початком осені ми звично тягнемося до улюблених курток, жакетів і тренчів. Погода зараз примхлива: то сонце, то холодний вітер, а тому верхній одяг виходить на перший план. Цього сезону дизайнери роблять ставку на фактури, що вже давно асоціюються з осінню, — замшу, шкіру, сатин. І хоча більшість трендів ми вже бачили в попередні роки, вони отримали нове звучання.

Про це пише Harper's Bazaar.

Читайте також:

Який верхній одяг буде в топі цього сезону

Замшевий піджак

М’який, теплий і водночас структурований замшевий піджак знову повертається до гардероба. Він легко вписується в повсякденні образи та надає їм відчуття розкоші без зайвого пафосу. Такий піджак можна носити з джинсами й футболкою або ж кинути поверх легкої сукні, щоб отримати стильний контраст.

Замшевий піджак вже який сезон в тренді
Замшевий піджак. Фото з Instagram

Шкіряна куртка

Справжня класика, яка ніколи не втрачає актуальності. Шкіряна куртка — це та річ, яка врятує в будь-який день: і з джинсами, і з романтичною сукнею, і навіть зі строгими брюками. Восени її особливо хочеться носити, бо шкіра додає образу характеру. Цього року актуальні всі варіанти: від косух до об’ємних шкіряних бомберів.

Шкіряна куртка не втратить актуальності ще довго
Шкіряна куртка. Фото з Instagram

Сатиновий бомбер

Бомбери залишаються головними фаворитами перших осінніх днів. Але тепер на перший план виходить сатин: його легкий блиск робить образ більш вишуканим. Такий бомбер має і спортивний, і водночас святковий вигляд. У поєднанні з джинсами він створює ефектний контраст, а з ніжною сукнею справжню стилістичну гру.

Бомбер, що має з усім класний вигляд
Сатиновий бомбер. Фото з Instagram

Вкорочений тренч

Якщо класичний довгий тренч здається занадто серйозним, зверніть увагу на його коротку версію. Вона зберігає всю елегантність класики, але має сучасніший й легший вигляд. Моделі бувають різні: з високим коміром, кейпами чи навіть вшитими шарфами. Це чудовий вибір для вересня, коли ще не хочеться "закутуватися" в довгі пальта.

Вкорочений тренч має сучасний і легкий вигляд
Вкорочений тренч. Фото з Instagram

Леопардовий принт

А ось для тих, хто не боїться експериментів, дизайнери підготували верхній одяг з тваринними мотивами. Леопард знову на подіумах і тепер не лише у вигляді суконь чи аксесуарів, а й у пальтах і куртках.

Леопардовий принт не покидає тренди
Леопардова куртка. Фото з Instagram

Такий акцент миттєво робить образ сміливим і помітним.

Раніше ми писали про те, які куртки в сезоні осінь-зима будуть мати попит.

Також ми повідомляли, які цікаві образи можна створити в прохолодну пору року.

мода осінь тренди стиль куртка
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
