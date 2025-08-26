Відео
Головна Fashion Найстильніші куртки осінь-зима 2025 — тренди сезону

Найстильніші куртки осінь-зима 2025 — тренди сезону

Ua ru
Дата публікації: 26 серпня 2025 10:36
Куртки осінь-зима 2025/26 — які моделі будуть у тренді
Дівчина в яскравій куртці. Фото: Freepik

Для когось холодний сезон асоціюється з нудьгою та сірістю, але ми вже знаємо, які куртки задаватимуть тон у моді цієї осені й зими. Запевняємо вас, що нові тренди обіцяють зробити холодний період яскравим та стильним.

Новини.LIVE розповість, по яким критеріям обрати собі куртку на холодний сезон.

Читайте також:

Найстильніші фасони курток на 2025-2026

Фасони

Мода сьогодні неймовірно різноманітна й демократична. Вибір курток настільки широкий, що очі розбігаються. Якщо любите комфорт, то вільні оверсайз-моделі стануть вашими фаворитами. Структурований крій із поясом на талії теж допоможе створити потрібний настрій.

Куртка в стилі оверсайз набирає популярності
Оверсайз-куртка. Фото з Instagram

Особливу увагу дизайнери приділили рукавам: від масивних плечей до розкльошених манжет і спущених ліній у дусі 80-х. Не залишився осторонь і комір: подвійні, з відворотами, асиметричні чи навіть повна відмова від нього — варіантів безліч.

Кольори

Традиційні для зими темні відтінки — чорний, сірий, коричневий — у тренді й цього разу. Але на подіумах також з’явилися болотний, бордо, графітовий і чорнильний. Для тих, хто не боїться виділитися, дизайнери підготували пастель, сонячні відтінки жовтого та оранжевого, а ще металізовану палітру — золото, бронзу та срібло.

Сірий колір завжди буде в тренді
Сіра куртка. Фото з Instagram

Принти

Принтовані куртки — справжній хіт. У моді клітинка, "ялинка", гусина лапка, анімалістика на кшталт леопарда чи зебри. Більш сміливим модницям варто звернути увагу на орнаменти та горох.

Серед принців в тренді клітинка
Куртка в клітинку. Фото з Instagram

Декор

Фурнітура у цьому сезоні відіграє важливу роль. Масивні блискавки, контрастні шви, великі ґудзики — усе це робить образ яскравішим. Ще один прийом — пояс. Його можна підбирати в тон куртці або навпаки — контрастним, підкреслюючи лінію талії навіть у моделях оверсайз.

Раніше ми писали про те, що восени усім знадобиться цей піджак.

Також ми повідомляли, які образи на осінь-зиму чудово підійдуть.

мода тренди стиль куртка 2025 рік
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
