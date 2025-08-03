Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Наймодніший верхній одяг — що носити цієї осені

Наймодніший верхній одяг — що носити цієї осені

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 11:14
Трендовий верхній одяг осені 2025 — на які моделі звернути увагу
Дівчина у пальто. Фото: Pexels

До осені залишилось менше, ніж місяць, тож саме час подбати про верхній одяг, якщо ви цього ще не зробили. Цього сезону у тренді будуть кілька моделей, які підійдуть як для елегантних образів, так й для луків на щодень.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Стильний верхній одяг на осінь 2025

Бомбер

Ця модель не втрачає актуальності вже кілька сезонів й буде в топі й цієї осені. Особливо популярними стануть укорочені бомбери й оверсайз моделі. Такий верхній одяг можна носити хоч щодня — має стильний вигляд та дає відчуття безумовного комфорту.

Бомбер буде в тренді цієї осені
Стильний бомбер. Фото з Instagram

Шкіряне пальто

Універсальний верхній одяг на осінь — пальто. Цього сезону в тренді будуть шкіряні моделі. Вони мають елегантний та дещо зухвалий вигляд й підійдуть як до суконь чи спідниць, так й до джинсів чи інших моделей штанів. Додайте акцент на талію й це зробить образ ще більш жіночним.

Шкіряне пальто буде в тренді цієї осені
Шкіряне пальто. Фото з Instagram

Джинсова куртка

Фаворитом модниць восени 2025 буде й джинсова куртка. Вона актуальна вже не один рік завдяки своїй універсальності. На більш холодну погоду можна обрати моделі з утеплювачем чи хутром.

Джинсова куртка буде трендової цієї осені
Джинсова куртка. Фото з Instagram

Куртка-безрукавка

Дизайнери пропонують модницям також обрати цього сезону куртку-безрукавку. Така модель — про зручність та стиль водночас. Вона особливо сподобається активним дівчатам, адже абсолютно не сковує рухів. Найбільш модними цього сезону будуть куртки вільного крою у стьобаному варіанті.

Куртка-безрукавка буде трендовою осені 2025
Куртка-безрукавка. Фото з Instagram

Цей верхній одяг буде справді трендовим восени 2025 року й підійде усім. Його можна стилізувати по-різному, створюючи особливі образи на кожен день.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, яка сумка цієї осені буде пасувати до всього.

Також ми розповідали про наймодніші кросівки осені 2025 — їх обирають зірки.

мода осінь тренди стиль верхній одяг
Ірина Нечутова - Редактор
Автор:
Ірина Нечутова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації