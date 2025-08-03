Трендовий верхній одяг осені 2025 — на які моделі звернути увагу

Наймодніший верхній одяг — що носити цієї осені
До осені залишилось менше, ніж місяць, тож саме час подбати про верхній одяг, якщо ви цього ще не зробили. Цього сезону у тренді будуть кілька моделей, які підійдуть як для елегантних образів, так й для луків на щодень.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Стильний верхній одяг на осінь 2025
Бомбер
Ця модель не втрачає актуальності вже кілька сезонів й буде в топі й цієї осені. Особливо популярними стануть укорочені бомбери й оверсайз моделі. Такий верхній одяг можна носити хоч щодня — має стильний вигляд та дає відчуття безумовного комфорту.
Шкіряне пальто
Універсальний верхній одяг на осінь — пальто. Цього сезону в тренді будуть шкіряні моделі. Вони мають елегантний та дещо зухвалий вигляд й підійдуть як до суконь чи спідниць, так й до джинсів чи інших моделей штанів. Додайте акцент на талію й це зробить образ ще більш жіночним.
Джинсова куртка
Фаворитом модниць восени 2025 буде й джинсова куртка. Вона актуальна вже не один рік завдяки своїй універсальності. На більш холодну погоду можна обрати моделі з утеплювачем чи хутром.
Куртка-безрукавка
Дизайнери пропонують модницям також обрати цього сезону куртку-безрукавку. Така модель — про зручність та стиль водночас. Вона особливо сподобається активним дівчатам, адже абсолютно не сковує рухів. Найбільш модними цього сезону будуть куртки вільного крою у стьобаному варіанті.
Цей верхній одяг буде справді трендовим восени 2025 року й підійде усім. Його можна стилізувати по-різному, створюючи особливі образи на кожен день.
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