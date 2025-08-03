Трендовий верхній одяг осені 2025 — на які моделі звернути увагу

Дівчина у пальто. Фото: Pexels

До осені залишилось менше, ніж місяць, тож саме час подбати про верхній одяг, якщо ви цього ще не зробили. Цього сезону у тренді будуть кілька моделей, які підійдуть як для елегантних образів, так й для луків на щодень.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Бомбер

Ця модель не втрачає актуальності вже кілька сезонів й буде в топі й цієї осені. Особливо популярними стануть укорочені бомбери й оверсайз моделі. Такий верхній одяг можна носити хоч щодня — має стильний вигляд та дає відчуття безумовного комфорту.

Стильний бомбер. Фото з Instagram

Шкіряне пальто

Універсальний верхній одяг на осінь — пальто. Цього сезону в тренді будуть шкіряні моделі. Вони мають елегантний та дещо зухвалий вигляд й підійдуть як до суконь чи спідниць, так й до джинсів чи інших моделей штанів. Додайте акцент на талію й це зробить образ ще більш жіночним.

Шкіряне пальто. Фото з Instagram

Джинсова куртка

Фаворитом модниць восени 2025 буде й джинсова куртка. Вона актуальна вже не один рік завдяки своїй універсальності. На більш холодну погоду можна обрати моделі з утеплювачем чи хутром.

Джинсова куртка. Фото з Instagram

Куртка-безрукавка

Дизайнери пропонують модницям також обрати цього сезону куртку-безрукавку. Така модель — про зручність та стиль водночас. Вона особливо сподобається активним дівчатам, адже абсолютно не сковує рухів. Найбільш модними цього сезону будуть куртки вільного крою у стьобаному варіанті.

Куртка-безрукавка. Фото з Instagram

Цей верхній одяг буде справді трендовим восени 2025 року й підійде усім. Його можна стилізувати по-різному, створюючи особливі образи на кожен день.

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