Трендовая верхняя одежда осени 2025 — на какие модели обратить внимание

Девушка в пальто. Фото: Pexels

До осени осталось меньше месяца, поэтому самое время позаботиться о верхней одежде, если вы этого еще не сделали. В этом сезоне в тренде будут несколько моделей, которые подойдут как для элегантных образов, так и для луков на каждый день.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Стильная верхняя одежда на осень 2025

Бомбер

Эта модель не теряет актуальности уже несколько сезонов и будет в топе и этой осенью. Особенно популярными станут укороченные бомберы и оверсайз модели. Такую верхнюю одежду можно носить хоть каждый день — выглядит стильно и дает ощущение безусловного комфорта.

Стильный бомбер. Фото из Instagram

Кожаное пальто из кожи

Универсальная верхняя одежда на осень — пальто. В этом сезоне в тренде будут кожаные модели. Они имеют элегантный и несколько дерзкий вид и подойдут как к платьям или юбкам, так и к джинсам или другим моделям брюк. Добавьте акцент на талию и это сделает образ еще более женственным.

Кожаное пальто из кожи. Фото из Instagram

Джинсовая куртка

Фаворитом модниц осенью 2025 будет и джинсовая куртка. Она актуальна уже не один год благодаря своей универсальности. На более холодную погоду можно выбрать модели с утеплителем или мехом.

Джинсовая куртка. Фото из Instagram

Куртка-безрукавка

Дизайнеры предлагают модницам также выбрать в этом сезоне куртку-безрукавку. Такая модель — об удобстве и стиле одновременно. Она особенно понравится активным девушкам, ведь абсолютно не сковывает движений. Наиболее модными в этом сезоне будут куртки свободного кроя в стеганом варианте.

Куртка-безрукавка. Фото из Instagram

Эта верхняя одежда будет действительно трендовой осенью 2025 года и подойдет всем. Ее можно стилизовать по-разному, создавая особые образы на каждый день.

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