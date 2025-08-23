Ідеї базових образів на осінь-зиму — не лише стильно, а й зручно

П'ять образів на осінь-зиму — стильно та комфортно
Образи на осінь-зиму — це про багатошаровість та комфорт. Хочеться, аби вони були і зручними, і стильними водночас. Окрім трендів, що змінюються з року в рік, є й універсальні базові поєднання, які не втратять актуальності ніколи, зокрема й у цьому сезоні.
Базові образи на осінь-зиму 2025
Джинси, лонг та легкий верхній одяг
Таке поєднання — це база усіх часів. Джинси стануть просто незамінними в осінньо-зимовому гардеробі, а найлегше поєднати їх з класичним лонгом, бомбером та черевиками в колір. Ідеальний варіант на кожен день.
Кеди, лосини та шкіряна куртка
Шкіряна куртка — хіт холодної пори року. Укорочений варіант чудово буде поєднуватись з лосинами, топом чи лонгом та кедами. Простий, але стильний варіант, який можна скомбінувати за хвилини.
Укорочена дублянка, лосини та підбори
Це ще одне безпрограшне комбо. Взуття на підборах додасть образу вишуканості, а стильна укорочена дублянка зробить його зухвалішим та сміливішим. Додайте масивні аксесуари та сумку й вишуканий лук готовий — хоч на роботу, хоч на побачення.
Пальто, шорти та каблуки
Звичайно ж базовий образ з довгим пальтом — ще один мастхев сезону осінь-зима. Аби додати грайливості та елегантності, оберіть замість штанів короткі шорти, наприклад, шкіряні. До них ідеально пасуватиме взуття на підборах. Універсально, вишукано та дорого.
Коротка спідниця, черевики та об'ємна кофта
Цей комфортний образ підійде на кожен день. Мініспідниця додасть ніжності, а об'ємний светр розбавить фактурністю. Таке незвичне поєднання точно спрацює на вашу користь.
Ці п'ять образів будуть пасувати на кожен день, а повторити їх справді легко. Ба більше, всі речі гармонійно поєднуються між собою, тож це така собі мінікапсула на осінь-зиму 2025.
