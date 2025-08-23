Відео
Головна Fashion П'ять образів на осінь-зиму — стильно та комфортно

П'ять образів на осінь-зиму — стильно та комфортно

Ua ru
Дата публікації: 23 серпня 2025 18:03
Ідеї базових образів на осінь-зиму — не лише стильно, а й зручно
Стильний образ з джинсами та шкіряною курткою. Фото: Instagram

Образи на осінь-зиму — це про багатошаровість та комфорт. Хочеться, аби вони були і зручними, і стильними водночас. Окрім трендів, що змінюються з року в рік, є й універсальні базові поєднання, які не втратять актуальності ніколи, зокрема й у цьому сезоні.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Читайте також:

Базові образи на осінь-зиму 2025

Джинси, лонг та легкий верхній одяг

Таке поєднання — це база усіх часів. Джинси стануть просто незамінними в осінньо-зимовому гардеробі, а найлегше поєднати їх з класичним лонгом, бомбером та черевиками в колір. Ідеальний варіант на кожен день.

Базові образи на осінь-зиму 2025
Стильний образ з джинсами. Фото: Instagram

Кеди, лосини та шкіряна куртка

Шкіряна куртка — хіт холодної пори року. Укорочений варіант чудово буде поєднуватись з лосинами, топом чи лонгом та кедами. Простий, але стильний варіант, який можна скомбінувати за хвилини.

Базові образи на осінь-зиму 2025
Стильний образ з кедами та шкіряною курткою. Фото: Instagram

Укорочена дублянка, лосини та підбори

Це ще одне безпрограшне комбо. Взуття на підборах додасть образу вишуканості, а стильна укорочена дублянка зробить його зухвалішим та сміливішим. Додайте масивні аксесуари та сумку й вишуканий лук готовий — хоч на роботу, хоч на побачення.

Базові образи на осінь-зиму 2025
Стильний образ з укороченою дублянкою. Фото: Instagram

Пальто, шорти та каблуки

Звичайно ж базовий образ з довгим пальтом — ще один мастхев сезону осінь-зима. Аби додати грайливості та елегантності, оберіть замість штанів короткі шорти, наприклад, шкіряні. До них ідеально пасуватиме взуття на підборах. Універсально, вишукано та дорого.

Базові образи на осінь-зиму 2025
Стильний образ з довгим пальтом. Фото: Instagram

Коротка спідниця, черевики та об'ємна кофта

Цей комфортний образ підійде на кожен день. Мініспідниця додасть ніжності, а об'ємний светр розбавить фактурністю. Таке незвичне поєднання точно спрацює на вашу користь.

Базові образи на осінь-зиму 2025
Стильний образ з мініспідницею та светром. Фото: Instagram

Ці п'ять образів будуть пасувати на кожен день, а повторити їх справді легко. Ба більше, всі речі гармонійно поєднуються між собою, тож це така собі мінікапсула на осінь-зиму 2025.

Нагадаємо, раніше ми писали про кращі сукні 2025 року. Вони підійдуть для будь-яких подій.

Також ми розповідали про те, з чим варто поєднувати білі джинси цієї осені. Такий тандем буде справжнім хітом.

мода одяг осінь зима образ
Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
