Пять образов на осень-зиму — стильно и комфортно

Пять образов на осень-зиму — стильно и комфортно

ru
Дата публикации 23 августа 2025 18:03
Идеи базовых образов на осень-зиму — не только стильно, но и удобно
Стильный образ с джинсами и кожаной курткой. Фото: Instagram

Образы на осень-зиму — это о многослойности и комфорте. Хочется, чтобы они были и удобными, и стильными одновременно. Кроме трендов, которые меняются из года в год, есть и универсальные базовые сочетания, что не потеряют актуальности никогда, в том числе и в этом сезоне.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Читайте также:

Базовые образы на осень-зиму 2025

Джинсы, лонг и легкая верхняя одежда

Такое сочетание — это база всех времен. Джинсы станут просто незаменимыми в осенне-зимнем гардеробе, а легче всего совместить их с классическим лонгом, бомбером и ботинками в цвет. Идеальный вариант на каждый день.

Базові образи на осінь-зиму 2025
Стильный образ с джинсами. Фото: Instagram

Кеды, лосины и кожаная куртка

Кожаная куртка — хит холодного времени года. Укороченный вариант прекрасно будет сочетаться с лосинами, топом или лонгом и кедами. Простой, но стильный вариант, который можно скомбинировать за минуты.

Базові образи на осінь-зиму 2025
Стильный образ с кедами и кожаной курткой. Фото: Instagram

Укороченная дубленка, лосины и каблуки

Это еще одно беспроигрышное комбо. Обувь на каблуках придаст образу изысканности, а стильная укороченная дубленка сделает его более дерзким и смелым. Добавьте массивные аксессуары и сумку и изысканный лук готов — хоть на работу, хоть на свидание.

Базові образи на осінь-зиму 2025
Стильный образ с укороченной дубленкой. Фото: Instagram

Пальто, шорты и каблуки

Конечно же базовый образ с длинным пальто — еще один мастхэв сезона осень-зима. Чтобы добавить игривости и элегантности, выберите вместо брюк короткие шорты, например, кожаные. К ним идеально подойдет обувь на каблуках. Универсально, изысканно и дорого.

Базові образи на осінь-зиму 2025
Стильный образ с длинным пальто. Фото: Instagram

Короткая юбка, ботинки и объемная кофта

Этот комфортный образ подойдет на каждый день. Мини-юбка добавит нежности, а объемный свитер разбавит фактурностью. Такое необычное сочетание точно сработает в вашу пользу.

Базові образи на осінь-зиму 2025
Стильный образ с мини-юбкой и свитером. Фото: Instagram

Эти пять образов будут подходить на каждый день, а повторить их действительно легко. Более того, все вещи гармонично сочетаются между собой, так что это такая себе миникапсула на осень-зиму 2025.

Напомним, ранее мы писали о лучших платьях 2025 года. Они подойдут для любых событий.

Также мы рассказывали о том, с чем стоит сочетать белые джинсы этой осенью. Такой тандем будет настоящим хитом.

мода одежда осень зима образ
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
