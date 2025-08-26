Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelГороскопАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Самые стильные куртки осень-зима 2025 — тренды сезона

Самые стильные куртки осень-зима 2025 — тренды сезона

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 10:36
Куртки осень-зима 2025/26 — какие модели будут в тренде
Девушка в яркой куртке. Фото: Freepik

Для кого-то холодный сезон ассоциируется со скукой и серостью, но мы уже знаем, какие куртки будут задавать тон в моде этой осенью и зимой. Уверяем вас, що новые тренды обещают сделать холодный период ярким и стильным.

Новини.LIVE расскажет, по каким критериям выбрать себе куртку на холодный сезон.

Реклама
Читайте также:

Самые стильные фасоны курток на 2025-2026

Фасоны

Мода сегодня невероятно разнообразна и демократична. Выбор курток настолько широк, что глаза разбегаются. Если любите комфорт, то свободные оверсайз-модели станут вашими фаворитами. Структурированный крой с поясом на талии тоже поможет создать нужное настроение.

Куртка в стилі оверсайз набирає популярності
Оверсайз-куртка. Фото из Instagram

Особое внимание дизайнеры уделили рукавам: от массивных плеч до расклешенных манжет и спущенных линий в духе 80-х. Не остался в стороне и воротник: двойные, с отворотами, асимметричные или даже полный отказ от него — вариантов множество.

Цвета

Традиционные для зимы темные оттенки — черный, серый, коричневый — в тренде и в этот раз. Но на подиумах также появились болотный, бордо, графитовый и чернильный. Для тех, кто не боится выделиться, дизайнеры подготовили пастель, солнечные оттенки желтого и оранжевого, а еще металлизированную палитру — золото, бронзу и серебро.

Сірий колір завжди буде в тренді
Серая куртка. Фото из Instagram

Принты

Принтованные куртки — настоящий хит. В моде клетка, "елочка", гусиная лапка, анималистика вроде леопарда или зебры. Более смелым модницам стоит обратить внимание на орнаменты и горох.

Серед принців в тренді клітинка
Куртка в клетку. Фото из Instagram

Декор

Фурнитура в этом сезоне играет важную роль. Массивные молнии, контрастные швы, крупные пуговицы — все это делает образ ярче. Еще один прием — пояс. Его можно подбирать в тон куртке или наоборот — контрастным, подчеркивая линию талии даже в моделях оверсайз.

Ранее мы писали о том, что осенью всем понадобится этот пиджак.

Также мы сообщали, какие образы на осень-зиму отлично подойдут.

мода тренды стиль куртка 2025 год
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации