Куртки осень-зима 2025/26 — какие модели будут в тренде

Девушка в яркой куртке. Фото: Freepik

Для кого-то холодный сезон ассоциируется со скукой и серостью, но мы уже знаем, какие куртки будут задавать тон в моде этой осенью и зимой. Уверяем вас, що новые тренды обещают сделать холодный период ярким и стильным.

Новини.LIVE расскажет, по каким критериям выбрать себе куртку на холодный сезон.

Реклама

Читайте также:

Самые стильные фасоны курток на 2025-2026

Фасоны

Мода сегодня невероятно разнообразна и демократична. Выбор курток настолько широк, что глаза разбегаются. Если любите комфорт, то свободные оверсайз-модели станут вашими фаворитами. Структурированный крой с поясом на талии тоже поможет создать нужное настроение.

Оверсайз-куртка. Фото из Instagram

Особое внимание дизайнеры уделили рукавам: от массивных плеч до расклешенных манжет и спущенных линий в духе 80-х. Не остался в стороне и воротник: двойные, с отворотами, асимметричные или даже полный отказ от него — вариантов множество.

Цвета

Традиционные для зимы темные оттенки — черный, серый, коричневый — в тренде и в этот раз. Но на подиумах также появились болотный, бордо, графитовый и чернильный. Для тех, кто не боится выделиться, дизайнеры подготовили пастель, солнечные оттенки желтого и оранжевого, а еще металлизированную палитру — золото, бронзу и серебро.

Серая куртка. Фото из Instagram

Принты

Принтованные куртки — настоящий хит. В моде клетка, "елочка", гусиная лапка, анималистика вроде леопарда или зебры. Более смелым модницам стоит обратить внимание на орнаменты и горох.

Куртка в клетку. Фото из Instagram

Декор

Фурнитура в этом сезоне играет важную роль. Массивные молнии, контрастные швы, крупные пуговицы — все это делает образ ярче. Еще один прием — пояс. Его можно подбирать в тон куртке или наоборот — контрастным, подчеркивая линию талии даже в моделях оверсайз.

Ранее мы писали о том, что осенью всем понадобится этот пиджак.

Также мы сообщали, какие образы на осень-зиму отлично подойдут.