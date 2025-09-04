Видео
Главная Fashion Модные пальто сезона осень-зима 2025/2026 — что выбрать моднице

Модные пальто сезона осень-зима 2025/2026 — что выбрать моднице

Ua ru
Дата публикации 4 сентября 2025 18:01
Осень-зима 2025/2026 — пальто, которые должна носить каждая модница
Девушка в пальто. Фото: freepik.com

Сезон осень-зима 2025/2026 четко показал, что главным героем гардероба становится верхняя одежда. Пальто больше не просто спасает от холода — оно превращается в стильное заявление, которое может изменить любой образ.

Об этом пишет Vogue.

Читайте также:

В этом году актуальны смелые силуэты, легкие фактуры и неожиданные детали, которые делают пальто главным украшением осени и зимы.

Какие пальто будут в тренде 2025/2026

Пончо-пальто

Не совсем накидка и не совсем пальто — такие модели уже можно смело носить и в офис, и на прогулку. У Louis Vuitton они выглядят футуристично, у Alberta Ferretti с легким бохо-настроением, а Altuzarra добавил урбанистической строгости. Варианты с поясом или без него, объемные или легкие — они работают в любой комбинации, особенно красиво поверх монохромного образа.

Пальто, в якому ви не залишитесь непоміченою
Louis Vuitton. Фото: Vogue

Пальто из меха

Это пальто, которое сразу создает ощущение роскоши и тепла. Gabriela Hearst выбрали минималистичную и четкую форму, в то время как у Valentino и Miu Miu — объемные и смелые варианты с палитрой от нюда до шоколада. Секрет идеального мехового пальто — оно должно быть мягким и объемным, словно уютное одеяло.

Хутряні пальта надійно закріпились в трендах
Gabriela Hearst. Фото: Vogue

Максипальта

В этом сезоне длинные пальто — безальтернативный тренд. Balenciaga сделали их театральными, Alberta Ferretti романтичными, а McQueen почти скульптурными. Такое пальто становится базой для всех осенне-зимних образов и легко подчеркивает любой стиль.

Пальто, що стане базою осінніх і зимових образів
Etro. Фото: Vogue

Пуховики

Пуховики уже не только для мороза. У Chanel они приобрели кокетливость, Brandon Maxwell добавил городской динамики, а Cecilie Bahnsen — романтичности благодаря кружеву и воланам.

Пуховик з ноткою романтизму
Chanel. Фото: Vogue

Современный пуховик можно смело носить с мини-юбкой и большими очками — готовый образ на все случаи жизни.

мода тренды стиль верхняя одежда пальто
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
