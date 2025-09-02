Модные жакеты вдохновленные 80-ми — что выбрать для осеннего образа

Тренд сезона — самые модные жакеты, вдохновленные 1980-ми
Жакет всегда был символом силы и стиля, а в 1980-х он стал настоящей иконой моды. Именно тогда появился термин power dressing — стиль, который подчеркивал уверенность женщины через четкие линии, широкие плечи и сильный силуэт. Этой осенью тренд возвращается: на показах Saint Laurent, Balmain и Nina Ricci жакеты снова экспрессивные, с массивными плечами и яркими принтами.
Если хотите добавить в гардероб дух 1980-х, в Vogue рекомендуют обратить внимание на подборку из этих жакетов.
Трендовые жакеты из ушедшей эпохи
Жакет с контрастными лацканами
Мадонна всегда нарушала правила. В фильме "Отчаянно ищу Сьюзен" она носила жакет с яркими лацканами, и это стало настоящим трендом. Сегодня Pucci предлагает современную версию: классический черный жакет с ярким акцентом на воротнике — он делает образ смелым и запоминающимся.
Полосатый жакет в полоску
Джулия Робертс на премьере "Стальные магнолии" в полосатом жакете выглядела элегантно. Isabel Marant в сезоне осень-зима 2025/2026 возвращает этот образ: четкие линии и простой силуэт никогда не теряют актуальности.
Жакет на запах с поясом
Синди Кроуфорд в кампании Perry Ellis 1986 года показала, как маскулинный крой можно сделать женственным: широкий жакет с поясом на талии и акцентированными плечами. Современный вариант от Givenchy сочетает контраст цветов и стильный силуэт, который точно привлечет внимание.
Белый оверсайз-жакет
Шер знала, что белый цвет делает образ сильным и чистым. Для Каннского кинофестиваля она выбрала белый жакет, миди-юбку и черные ботильоны. Kenzo предлагает современную версию этого классического комплекта: удлиненный крой и сатиновые лацканы добавляют свежести и шика.
Клетчатый жакет
Принцесса Диана сделала клетчатый жакет культовым в 1980-х. Ей нравились все оттенки — от горчичного до небесно-голубого.
Современный вариант от Luisa Beccaria — жакет с поясом и юбка в тон, который добавляет образу игривости и легкости.
