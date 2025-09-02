Видео
Главная Fashion Тренд сезона — самые модные жакеты, вдохновленные 1980-ми

Тренд сезона — самые модные жакеты, вдохновленные 1980-ми

Дата публикации 2 сентября 2025 11:19
Модные жакеты вдохновленные 80-ми — что выбрать для осеннего образа
Девушка в клетчатом жакете. Фото: freepik.com

Жакет всегда был символом силы и стиля, а в 1980-х он стал настоящей иконой моды. Именно тогда появился термин power dressing — стиль, который подчеркивал уверенность женщины через четкие линии, широкие плечи и сильный силуэт. Этой осенью тренд возвращается: на показах Saint Laurent, Balmain и Nina Ricci жакеты снова экспрессивные, с массивными плечами и яркими принтами.

Если хотите добавить в гардероб дух 1980-х, в Vogue рекомендуют обратить внимание на подборку из этих жакетов.

Читайте также:

Трендовые жакеты из ушедшей эпохи

Жакет с контрастными лацканами

Мадонна всегда нарушала правила. В фильме "Отчаянно ищу Сьюзен" она носила жакет с яркими лацканами, и это стало настоящим трендом. Сегодня Pucci предлагает современную версию: классический черный жакет с ярким акцентом на воротнике — он делает образ смелым и запоминающимся.

Жакет з лацканами претендує на місце в гардеробі
Жакет с лацканами. Фото из Instagram

Полосатый жакет в полоску

Джулия Робертс на премьере "Стальные магнолии" в полосатом жакете выглядела элегантно. Isabel Marant в сезоне осень-зима 2025/2026 возвращает этот образ: четкие линии и простой силуэт никогда не теряют актуальности.

Смугастий жакет не втрачає актуальності
Полосатый жакет. Фото из Instagram

Жакет на запах с поясом

Синди Кроуфорд в кампании Perry Ellis 1986 года показала, как маскулинный крой можно сделать женственным: широкий жакет с поясом на талии и акцентированными плечами. Современный вариант от Givenchy сочетает контраст цветов и стильный силуэт, который точно привлечет внимание.

Жакет з поясом додасть жіночності образу
Жакет с поясом. Фото из Instagram

Белый оверсайз-жакет

Шер знала, что белый цвет делает образ сильным и чистым. Для Каннского кинофестиваля она выбрала белый жакет, миди-юбку и черные ботильоны. Kenzo предлагает современную версию этого классического комплекта: удлиненный крой и сатиновые лацканы добавляют свежести и шика.

Білий жакет буде мати елегантний вигляд
Белый жакет. Фото из Instagram

Клетчатый жакет

Принцесса Диана сделала клетчатый жакет культовым в 1980-х. Ей нравились все оттенки — от горчичного до небесно-голубого.

Картатий жакет був культовим у 80-х
Клетчатый жакет. Фото из Instagram

Современный вариант от Luisa Beccaria — жакет с поясом и юбка в тон, который добавляет образу игривости и легкости.

Ранее мы писали о том, какой пиджак будет трендовым всегда.

Также мы сообщали о трендовой юбке этой осени, которая поразит фасоном.

