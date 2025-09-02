Відео
Тренд сезону — наймодніші жакети, натхненні 1980-ми

Тренд сезону — наймодніші жакети, натхненні 1980-ми

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 11:19
Модні жакети натхненні 80-ми — що обрати для осіннього образу
Дівчина в картатому жакеті. Фото: freepik.com

Жакет завжди був символом сили й стилю, а у 1980-х він став справжньою іконою моди. Саме тоді з’явився термін power dressing — стиль, який підкреслював впевненість жінки через чіткі лінії, широкі плечі та сильний силует. Цієї осені тренд повертається: на показах Saint Laurent, Balmain і Nina Ricci жакети знову експресивні, з масивними плечима та яскравими принтами.

Якщо хочете додати в гардероб дух 1980-х, в Vogue рекомендують звернути увагу на підбірку з цих жакетів.

Читайте також:

Трендові жакети з минулої епохи

Жакет з контрастними лацканами

Мадонна завжди порушувала правила. У фільмі "Відчайдушно шукаю Сьюзен" вона носила жакет із яскравими лацканами, і це стало справжнім трендом. Сьогодні Pucci пропонує сучасну версію: класичний чорний жакет із яскравим акцентом на комірі — він робить образ сміливим і незабутнім.

Жакет з лацканами претендує на місце в гардеробі
Жакет з лацканами. Фото з Instagram

Смугастий жакет

Джулія Робертс на прем’єрі "Сталеві магнолії" у смугастому жакеті мала елегантний вигляд. Isabel Marant у сезоні осінь-зима 2025/2026 повертає цей образ: чіткі лінії та простий силует ніколи не втрачають актуальності.

Смугастий жакет не втрачає актуальності
Смугастий жакет. Фото з Instagram

Жакет на запах із поясом

Сінді Кроуфорд у кампанії Perry Ellis 1986 року показала, як маскулінний крій можна зробити жіночним: широкий жакет із поясом на талії і акцентованими плечима. Сучасний варіант від Givenchy поєднує контраст кольорів і стильний силует, який точно приверне увагу.

Жакет з поясом додасть жіночності образу
Жакет з поясом. Фото з Instagram

Білий оверсайз-жакет

Шер знала, що білий колір робить образ сильним і чистим. Для Каннського кінофестивалю вона обрала білий жакет, мідіспідницю та чорні ботильйони. Kenzo пропонує сучасну версію цього класичного комплекту: подовжений крій і сатинові лацкани додають свіжості й шику.

Білий жакет буде мати елегантний вигляд
Білий жакет. Фото з Instagram

Картатий жакет

Принцеса Діана зробила картатий жакет культовим у 1980-х. Їй подобались усі відтінки — від гірчичного до небесно-блакитного.

Картатий жакет був культовим у 80-х
Картатий жакет. Фото з Instagram

Сучасний варіант від Luisa Beccaria — жакет із поясом і спідниця в тон, який додає образу грайливості і легкості.

Раніше ми писали про те, який піджак буде трендовий завжди.

Також ми повідомляли про трендову спідницю цієї осені, що вразить фасоном.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
