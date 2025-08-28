Яку спідницю носити восени-2025 — у тренді карго-моделі

Спідниця-карго. Фото з Instagram

Восени 2025 року спідниця карго стає безперечним must-have. Якщо раніше цей фасон асоціювався лише з утилітарним стилем чи військовою естетикою, то тепер він отримав нове життя — у жіночному, стильному й універсальному форматі. Головна модель сезону — пряма спідниця довжиною нижче коліна з накладними кишенями. Саме ці деталі створюють відчуття практичності, але водночас надають образу особливого характеру.

Новини.LIVE розповість більше про трендову модель спідниці.

Чому саме карго в центрі уваги

Спідниця карго — це поєднання функціональності й трендовості. Вона зручна у повсякденному житті, адже кишені справді практичні, та водночас має стильний вигляд завдяки чіткому силуету. Такі спідниці часто шиють з деніму, щільної бавовни або змішаних тканин, які добре тримають форму. У цьому й полягає їхня універсальність — річ має впевнений, але не надто строгий вигляд.

Чорна спідниця-карго. Фото з Instagram

Як носити восени

У повсякденному стилі спідниця чудово поєднується з футболками, світшотами чи базовими сорочками. Достатньо додати кросівки чи лофери — і готовий образ на кожен день.

У більш жіночному варіанті її можна скомбінувати з тонким гольфом і чоботами на підборах. Тоді навіть утилітарні кишені будуть мати витончений вигляд.

Для офісу підходить комбінація з жакетом у тон або контрастного кольору. Спідниця карго легко замінює класичну спідницю-олівець, але додає сучасності.

У вечірньому образі вона працює разом із топами з сатину чи мережива. У такому випадку спідниця карго стає несподіваним акцентом і підкреслює сміливий підхід до стилю.

Коричнева спідниця. Фото з Instagram

Чим приваблює цей тренд

Карго дарує свободу у виборі настрою: один і той самий фасон може бути строгим, романтичним або спортивним. Саме в цьому секрет популярності — спідниця з кишенями не обмежує, а відкриває простір для експериментів.

Джинсова спідниця-карго. Фото з Instagram

Тож цієї осені вона стане універсальним рішенням: незалежно від того, чи оберете ви класичний базовий образ, чи захочете сміливих комбінацій, карго завжди буде мати актуальний вигляд.

