Какую юбку носить осенью-2025 — в тренде карго-модели

Осенью 2025 года юбка карго становится бесспорным must-have. Если раньше этот фасон ассоциировался только с утилитарным стилем или военной эстетикой, то теперь он получил новую жизнь — в женственном, стильном и универсальном формате. Главная модель сезона — прямая юбка длиной ниже колена с накладными карманами. Именно эти детали создают ощущение практичности, но в то же время придают образу особый характер.

Почему именно карго в центре внимания

Юбка карго — это сочетание функциональности и трендовости. Она удобна в повседневной жизни, ведь карманы действительно практичны, и одновременно выглядит стильно благодаря четкому силуэту. Такие юбки часто шьют из денима, плотного хлопка или смешанных тканей, которые хорошо держат форму. В этом и заключается их универсальность — вещь выглядит уверенно, но не слишком строго.

Черная юбка-карго. Фото из Instagram

Как носить осенью

В повседневном стиле юбка прекрасно сочетается с футболками, свитшотами или базовыми рубашками. Достаточно добавить кроссовки или лоферы — и готов образ на каждый день.

В более женственном варианте ее можно скомбинировать с тонким гольфом и сапогами на каблуках. Тогда даже утилитарные карманы будут выглядеть изящно.

Для офиса подходит комбинация с жакетом в тон или контрастного цвета. Юбка карго легко заменяет классическую юбку-карандаш, но добавляет современности.

В вечернем образе она работает вместе с топами из сатина или кружева. В таком случае юбка карго становится неожиданным акцентом и подчеркивает смелый подход к стилю.

Коричневая юбка. Фото из Instagram

Чем привлекает этот тренд

Карго дарит свободу в выборе настроения: один и тот же фасон может быть строгим, романтичным или спортивным. Именно в этом секрет популярности — юбка с карманами не ограничивает, а открывает простор для экспериментов.

Джинсовая юбка-карго. Фото из Instagram

Поэтому этой осенью она станет универсальным решением: независимо от того, выберете ли вы классический базовый образ или захотите смелых комбинаций, карго всегда будет выглядеть актуально.

