Головна Fashion Трендові пальта сезону осінь-зима 2025/2026 — що обрати модниці

Трендові пальта сезону осінь-зима 2025/2026 — що обрати модниці

Ua ru
Дата публікації: 4 вересня 2025 18:01
Осінь-зима 2025/2026 — пальта, які має носити кожна модниця
Дівчина в пальто. Фото: freepik.com

Сезон осінь-зима 2025/2026 чітко показав, що головним героєм гардероба стає верхній одяг. Пальто більше не просто рятує від холоду — воно перетворюється на стильну заяву, яка може змінити будь-який образ.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Цього року актуальні сміливі силуети, легкі фактури та несподівані деталі, які роблять пальто головною прикрасою осені та зими.

Які пальта будуть в тренді 2025/2026

Пончо-пальто

Не зовсім накидка і не зовсім пальто — такі моделі вже можна сміливо носити і в офіс, і на прогулянку. У Louis Vuitton вони мають футуристичний вигляд, у Alberta Ferretti з легким бохо-настроєм, а Altuzarra додав урбаністичної строгості. Варіанти з поясом чи без нього, об’ємні чи легкі — вони працюють у будь-якій комбінації, особливо красиво поверх монохромного образу.

Пальто, в якому ви не залишитесь непоміченою
Louis Vuitton. Фото: Vogue

Хутряні пальта

Це пальто, яке одразу створює відчуття розкоші та тепла. Gabriela Hearst обрали мінімалістичну і чітку форму, тоді як у Valentino та Miu Miu — об’ємні і сміливі варіанти з палітрою від нюду до шоколаду. Секрет ідеального хутряного пальта — воно має бути м’яким і об’ємним, немов затишна ковдра.

Хутряні пальта надійно закріпились в трендах
Gabriela Hearst. Фото: Vogue

Максіпальта

Цього сезону довгі пальта — безальтернативний тренд. Balenciaga зробили їх театральними, Alberta Ferretti романтичними, а McQueen майже скульптурними. Таке пальто стає базою для всіх осінньо-зимових образів і легко підкреслює будь-який стиль.

Пальто, що стане базою осінніх і зимових образів
Etro. Фото: Vogue

Пуховики

Пуховики вже не тільки для морозу. У Chanel вони набули кокетливості, Brandon Maxwell додав міської динаміки, а Cecilie Bahnsen — романтичності завдяки мереживу та воланам.

Пуховик з ноткою романтизму
Chanel. Фото: Vogue

Сучасний пуховик можна сміливо носити з мініспідницею та великими окулярами — готовий образ на всі випадки життя.

Раніше ми писали про те, що жакети в стилі 80-х знову з'явились в гардеробі модниць.

Також ми повідомляли, яка модель тренча зараз буде найбільш популярна.

мода тренди стиль верхній одяг пальто
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
