Модницы больше не носят балетки осенью - что теперь в тренде

Девушка среди разных пар обуви. Фото: Freepik

Кажется, что мода и танец всегда шли бок о бок. И если какая-то обувь и может воплощать эту нежную связь, то это балетки. Когда-то они были в каждом гардеробе, потом исчезли, а теперь снова вернулись, еще и в неожиданных формах. В новых коллекциях Ferragamo, JW Anderson и Simone Rocha балетки выглядят совсем по-другому — с каблуками, в стиле лоферов или с более массивной подошвой. Их носят современные модные музы, в том числе Лили-Роуз Депп.

Но если копнуть глубже, то одним из первых, кто увидел в танцевальной обуви нечто большее, был не дизайнер и не балерина, а Сердж Генсбур — французский певец, бунтарь и эстет. В 1970-х он начал носить кожаные дерби Zizi от бренда Repetto — мягкие, элегантные, совсем не брутальные. Они были созданы в честь танцовщицы Зизи Жанмер и поначалу не имели ничего общего с мужской модой. Но Генсбур сделал их частью своего образа. Они стали символом небрежной элегантности и французского шарма без лишних усилий.

Серж Генсбур. Фото: Vogue

В 2025-м эти туфли возвращаются. Причем не как ностальгия, а как полноценный тренд. Jacquemus первым напомнил о них в коллекции весна-лето 2024. Lemaire добавил дерби в свои сдержанные образы. А недавно Celine переосмыслил американский преппи-стиль через французскую оптику, и дерби снова стали центральным элементом. В мужской линейке Dior, которую впервые показал Джонатан Андерсон, тоже появились подобные нотки.

Дерби. Фото: Vogue

Дерби имеют форму, которая держит стопу, но не выглядит тяжелой. Они элегантные, но не пафосные. Их можно сочетать с платьем, костюмом, джинсами или льняными брюками. В них хочется гулять по осенним улицам в пальто с большими пуговицами, слушая старые французские песни.

Celine весна-лето 2026 Фото: Vogue

Эта обувь не просто удобная — она о том самом effortless chic, которого нам иногда так не хватает. И если вам хочется чего-то нового, но с душой, то попробуйте дерби.

