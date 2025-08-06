Модний факт 18 століття — чому взуття в той час було однаковим

Взуття. Фото: Pixabay

У 18 столітті про зручність у сучасному розумінні не йшлося. Тоді взуття створювали симетричним — без жодної різниці між правою і лівою ногою. Обидві туфлі в парі мали абсолютно однакову форму, і їх носили поперемінно. Такі моделі були стандартом свого часу.

Інформація з цього приводу зʼявилась на сторінці history_with_amy в TikTok.

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Причина була проста: масове взуття робили вручну, а створити анатомічну форму під кожну ногу означало витратити більше часу і зусиль. Це одразу ж позначалося на ціні, тож більшість людей обирали більш доступний варіант — однакову пару, яка з часом сама "підлаштовувалась" під стопу.

Вінтажне взуття. Фото: Freepik

Взуття шили з різних матеріалів. Для повсякденного носіння його шили зі шкіри або дешевшого текстилю, а для свят чи візитів — із вишуканих тканин, як-от шовковий дамаст, парча, бархат. Декор теж мав значення: пряжки, вишивка, кольорові нитки.

Навіть туфлі, які були однаковими для обох ніг, прикрашали з великою увагою до стилю. Туфлі на підборах мали особливу популярність у жінок. Так звані підбори "Луї", невисокі й вигнуті, вважалися вишуканими — особливо у поєднанні з яскравими тканинами. Але навіть у таких моделях не було лівої чи правої — обидві сторони були абсолютно дзеркальними.

Пара взуття з 18 століття. Фото: Freepik

Навіть військові та придворні носили однакове взуття. Солдати, наприклад, отримували чоботи однакової форми, що спрощувало логістику та скорочувало витрати армії. І лише ближче до середини XIX століття в Європі з’являються майстерні, які починають виготовляти взуття із поділом на праву і ліву ногу. Цей перехід був поступовим — спочатку це була розкіш, доступна одиницям, а з розвитком промислових технологій такі моделі стали стандартом.

Сьогодні ж нам важко уявити, як можна було носити взуття без анатомічної форми. Але тоді це було нормально і навіть модно. Бо головною була не зручність, а статус, тканина і вигляд. І так тривало майже сто років.

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