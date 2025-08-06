Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Странный факт об обуви 18 века, который удивит даже модников

Странный факт об обуви 18 века, который удивит даже модников

Ua ru
Дата публикации 6 августа 2025 18:06
Модный факт 18 века — почему обувь в то время была одинаковой
Обувь. Фото: Pixabay

В 18 веке об удобстве в современном понимании речь не шла. Тогда обувь создавали симметричной — без всякой разницы между правой и левой ногой. Обе туфли в паре имели абсолютно одинаковую форму, и их носили попеременно. Такие модели были стандартом своего времени.

Информация по этому поводу появилась на странице history_with_amy в TikTok.

Реклама
Читайте также:

Какую обувь носили более 100 лет назад

@history_with_amy

Грузинская обувь не имела левого абд и правого различия, они были идентичны! #history #fashionhistory #historywithamy #historyfacts

♬ оригинальный звук - Dr Amy Boyington

Причина была проста: массовую обувь делали вручную, а создать анатомическую форму под каждую ногу означало потратить больше времени и усилий. Это сразу же сказывалось на цене, поэтому большинство людей выбирали более доступный вариант — одинаковую пару, которая со временем сама "подстраивалась" под стопу.

В давнину носили геть інше взуття
Винтажная обувь. Фото: Freepik

Обувь шили из различных материалов. Для повседневной носки ее шили из кожи или дешевого текстиля, а для праздников или визитов — из изысканных тканей, таких как шелковый дамаст, парча, бархат. Декор тоже имел значение: пряжки, вышивка, цветные нити.

Даже туфли, которые были одинаковыми для обеих ног, украшали с большим вниманием к стилю. Туфли на каблуках пользовались особой популярностью у женщин. Так называемые каблуки "Луи", невысокие и изогнутые, считались изысканными — особенно в сочетании с яркими тканями. Но даже в таких моделях не было левой или правой — обе стороны были абсолютно зеркальными.

Раніше туфлі були одинаковими для обох ніг
Пара обуви из 18 века. Фото: Freepik

Даже военные и придворные носили одинаковую обувь. Солдаты, например, получали сапоги одинаковой формы, что упрощало логистику и сокращало расходы армии. И лишь ближе к середине XIX века в Европе появляются мастерские, которые начинают изготавливать обувь с разделением на правую и левую ногу. Этот переход был постепенным — сначала это была роскошь, доступная единицам, а с развитием промышленных технологий такие модели стали стандартом.

Сегодня же нам трудно представить, как можно было носить обувь без анатомической формы. Но тогда это было нормально и даже модно. Потому что главным было не удобство, а статус, ткань и вид. И так продолжалось почти сто лет.

Ранее мы писали о том, какие сапоги в стиле бохо достойны внимания в 2025 году.

Также мы сообщали об идеальной обуви для межсезонья.

мода тренды обувь интересные факты стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации