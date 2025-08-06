Модный факт 18 века — почему обувь в то время была одинаковой

Обувь. Фото: Pixabay

В 18 веке об удобстве в современном понимании речь не шла. Тогда обувь создавали симметричной — без всякой разницы между правой и левой ногой. Обе туфли в паре имели абсолютно одинаковую форму, и их носили попеременно. Такие модели были стандартом своего времени.

Информация по этому поводу появилась на странице history_with_amy в TikTok.

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Причина была проста: массовую обувь делали вручную, а создать анатомическую форму под каждую ногу означало потратить больше времени и усилий. Это сразу же сказывалось на цене, поэтому большинство людей выбирали более доступный вариант — одинаковую пару, которая со временем сама "подстраивалась" под стопу.

Винтажная обувь. Фото: Freepik

Обувь шили из различных материалов. Для повседневной носки ее шили из кожи или дешевого текстиля, а для праздников или визитов — из изысканных тканей, таких как шелковый дамаст, парча, бархат. Декор тоже имел значение: пряжки, вышивка, цветные нити.

Даже туфли, которые были одинаковыми для обеих ног, украшали с большим вниманием к стилю. Туфли на каблуках пользовались особой популярностью у женщин. Так называемые каблуки "Луи", невысокие и изогнутые, считались изысканными — особенно в сочетании с яркими тканями. Но даже в таких моделях не было левой или правой — обе стороны были абсолютно зеркальными.

Пара обуви из 18 века. Фото: Freepik

Даже военные и придворные носили одинаковую обувь. Солдаты, например, получали сапоги одинаковой формы, что упрощало логистику и сокращало расходы армии. И лишь ближе к середине XIX века в Европе появляются мастерские, которые начинают изготавливать обувь с разделением на правую и левую ногу. Этот переход был постепенным — сначала это была роскошь, доступная единицам, а с развитием промышленных технологий такие модели стали стандартом.

Сегодня же нам трудно представить, как можно было носить обувь без анатомической формы. Но тогда это было нормально и даже модно. Потому что главным было не удобство, а статус, ткань и вид. И так продолжалось почти сто лет.

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