Модниці більше не носять балетки восени — що тепер в тренді

Трендове взуття, яке витіснило балетки восени 2025 року
Здається, що мода і танець завжди йшли пліч-о-пліч. І якщо якесь взуття й може втілювати цю ніжну зв’язку, то це балетки. Колись вони були у кожному гардеробі, потім зникли, а тепер знову повернулись, ще й у несподіваних формах. У нових колекціях Ferragamo, JW Anderson і Simone Rocha балетки мають зовсім інакший вигляд — з каблуками, у стилі лоферів або з масивнішою підошвою. Їх носять сучасні модні музи, зокрема Лілі-Роуз Депп.
Про це пише Vogue.
Оригінальні туфлі, що час від часу повертаються в тренди
Але якщо копнути глибше, то одним із перших, хто побачив у танцювальному взутті щось більше, був не дизайнер і не балерина, а Сердж Генсбур — французький співак, бунтар і естет. У 1970-х він почав носити шкіряні дербі Zizi від бренду Repetto — м’які, елегантні, зовсім не брутальні. Їх створили на честь танцівниці Зізі Жанмер, і спочатку вони не мали нічого спільного з чоловічою модою. Але Генсбур зробив їх частиною свого образу. Вони стали символом недбалої елегантності та французького шарму без зайвих зусиль.
У 2025-му ці туфлі повертаються. Причому не як ностальгія, а як повноцінний тренд. Jacquemus першим нагадав про них у колекції весна-літо 2024. Lemaire додав дербі до своїх стриманих образів. А нещодавно Celine переосмислив американський преппі-стиль через французьку оптику, і дербі знову стали центральним елементом. У чоловічій лінії Dior, яку вперше показав Джонатан Андерсон, теж з’явилися подібні нотки.
Дербі мають форму, яка тримає стопу, але не має важкий вигляд. Вони елегантні, але не пафосні. Їх можна поєднувати із сукнею, костюмом, джинсами або лляними штанами. У них хочеться гуляти осінніми вулицями в пальті з великими ґудзиками, слухаючи старі французькі пісні.
Це взуття не просто зручне — воно про той самий effortless chic, якого нам іноді так не вистачає. І якщо вам хочеться чогось нового, але з душею, то спробуйте дербі.
