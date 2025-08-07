Модниці більше не носять балетки восени — що тепер в тренді

Дівчина серед різних пар взуття. Фото: Freepik

Здається, що мода і танець завжди йшли пліч-о-пліч. І якщо якесь взуття й може втілювати цю ніжну зв’язку, то це балетки. Колись вони були у кожному гардеробі, потім зникли, а тепер знову повернулись, ще й у несподіваних формах. У нових колекціях Ferragamo, JW Anderson і Simone Rocha балетки мають зовсім інакший вигляд — з каблуками, у стилі лоферів або з масивнішою підошвою. Їх носять сучасні модні музи, зокрема Лілі-Роуз Депп.

Але якщо копнути глибше, то одним із перших, хто побачив у танцювальному взутті щось більше, був не дизайнер і не балерина, а Сердж Генсбур — французький співак, бунтар і естет. У 1970-х він почав носити шкіряні дербі Zizi від бренду Repetto — м’які, елегантні, зовсім не брутальні. Їх створили на честь танцівниці Зізі Жанмер, і спочатку вони не мали нічого спільного з чоловічою модою. Але Генсбур зробив їх частиною свого образу. Вони стали символом недбалої елегантності та французького шарму без зайвих зусиль.

Сердж Генсбур. Фото: Vogue

У 2025-му ці туфлі повертаються. Причому не як ностальгія, а як повноцінний тренд. Jacquemus першим нагадав про них у колекції весна-літо 2024. Lemaire додав дербі до своїх стриманих образів. А нещодавно Celine переосмислив американський преппі-стиль через французьку оптику, і дербі знову стали центральним елементом. У чоловічій лінії Dior, яку вперше показав Джонатан Андерсон, теж з’явилися подібні нотки.

Дербі. Фото: Vogue

Дербі мають форму, яка тримає стопу, але не має важкий вигляд. Вони елегантні, але не пафосні. Їх можна поєднувати із сукнею, костюмом, джинсами або лляними штанами. У них хочеться гуляти осінніми вулицями в пальті з великими ґудзиками, слухаючи старі французькі пісні.

Celine весна-літо 2026. Фото: Vogue

Це взуття не просто зручне — воно про той самий effortless chic, якого нам іноді так не вистачає. І якщо вам хочеться чогось нового, але з душею, то спробуйте дербі.

