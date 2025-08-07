Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Трендове взуття, яке витіснило балетки восени 2025 року

Трендове взуття, яке витіснило балетки восени 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 08:40
Модниці більше не носять балетки восени — що тепер в тренді
Дівчина серед різних пар взуття. Фото: Freepik

Здається, що мода і танець завжди йшли пліч-о-пліч. І якщо якесь взуття й може втілювати цю ніжну зв’язку, то це балетки. Колись вони були у кожному гардеробі, потім зникли, а тепер знову повернулись, ще й у несподіваних формах. У нових колекціях Ferragamo, JW Anderson і Simone Rocha балетки мають зовсім інакший вигляд — з каблуками, у стилі лоферів або з масивнішою підошвою. Їх носять сучасні модні музи, зокрема Лілі-Роуз Депп. 

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Оригінальні туфлі, що час від часу повертаються в тренди

Але якщо копнути глибше, то одним із перших, хто побачив у танцювальному взутті щось більше, був не дизайнер і не балерина, а Сердж Генсбур — французький співак, бунтар і естет. У 1970-х він почав носити шкіряні дербі Zizi від бренду Repetto — м’які, елегантні, зовсім не брутальні. Їх створили на честь танцівниці Зізі Жанмер, і спочатку вони не мали нічого спільного з чоловічою модою. Але Генсбур зробив їх частиною свого образу. Вони стали символом недбалої елегантності та французького шарму без зайвих зусиль.

Взуття, що може стати центром стриманих образів
Сердж Генсбур. Фото: Vogue

У 2025-му ці туфлі повертаються. Причому не як ностальгія, а як повноцінний тренд. Jacquemus першим нагадав про них у колекції весна-літо 2024. Lemaire додав дербі до своїх стриманих образів. А нещодавно Celine переосмислив американський преппі-стиль через французьку оптику, і дербі знову стали центральним елементом. У чоловічій лінії Dior, яку вперше показав Джонатан Андерсон, теж з’явилися подібні нотки.

Ці туфлі в центрі уваги 2025 року
Дербі. Фото: Vogue

Дербі мають форму, яка тримає стопу, але не має важкий вигляд. Вони елегантні, але не пафосні. Їх можна поєднувати із сукнею, костюмом, джинсами або лляними штанами. У них хочеться гуляти осінніми вулицями в пальті з великими ґудзиками, слухаючи старі французькі пісні. 

Дербі дарують відчуття комфорту
Celine весна-літо 2026. Фото: Vogue

Це взуття не просто зручне — воно про той самий effortless chic, якого нам іноді так не вистачає. І якщо вам хочеться чогось нового, але з душею, то спробуйте дербі. 

Раніше ми писали про те, які осінні кросівки будуть дуже популярними восени.

Також ми повідомляли, які чоботи в стилі бохо будуть в тренді восени.

мода тренди взуття стиль 2025 рік
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації