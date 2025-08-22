Прически 2000-х снова актуальны — идеи для модного образа

Девушка с пышной прической. Фото: Freepik

Прически в стиле Y2K вернулись, и на этот раз они уже не выглядят как пережиток прошлого, а как настоящий тренд. В 2025-м мы снова видим гладко выпрямленные волосы, пушистые "bubble ponytail", толстые пряди-мелирование и даже зигзагообразные проборы - все то, что делало прически начала 2000-х такими узнаваемыми.

Об этом пишет Vogue.

Незря Белла Хадид, Tems или Девон Ли Карлсон выбирают спайки-пучки, гофре и мини-косички, а модели на подиумах Chanel и Armani Privé выходят с прическами, украшенными стразами или беретами. Это своеобразное возвращение к эпохе, когда красота была смелой, беззаботной и немного наивной.

Главные прически Y2K, которые стоит попробовать в 2025 году

Bubble Ponytail — хвост, разделенный резинками на несколько сегментов, украшенный бабочками или яркими заколками. Легко сделать дома, но выглядит эффектно и игриво.

The Rachel — легендарная объемная многослойная стрижка Дженнифер Энистон из "Друзей". Она снова в тренде благодаря своей легкости и подвижности.

Микрокосы — мелкие косички со свободными кончиками, как у певицы Бренди. Они добавляют образу легкости и немного бунтарского настроения.

Микрокосы. Фото из Instagram

Пучок в стиле Памелы Андерсон — растрепанный, но в то же время соблазнительный. Пряди слегка подкручены, впереди остается челка, а у корней создается легкий объем.

Пучок в стиле Памелы Андерсон. Фото: Vogue

В 2025 году прически выглядят свежо благодаря современным деталям: минималистичным аксессуарам, блеску и аккуратной текстуре. Это именно то, что впишется в любой базовый образ.

