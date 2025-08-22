Зачіски 2000-х знову актуальні — ідеї для модного образу

Тренди 2000-х повертаються — модні зачіски цього року
Зачіски у стилі Y2K повернулися, і цього разу вони вже не виглядають як пережиток минулого, а як справжній тренд. У 2025-му ми знову бачимо гладко випрямлене волосся, пухнасті "bubble ponytail", товсті пасма-мелірування та навіть зигзагоподібні проділи — усе те, що робило зачіски початку 2000-х такими впізнаваними.
Про це пише Vogue.
Недарма Белла Гадід, Tems чи Девон Лі Карлсон обирають спайкі-пучки, гофре та міні-косички, а моделі на подіумах Chanel і Armani Privé виходять із зачісками, прикрашеними стразами чи беретами. Це своєрідне повернення до епохи, коли краса була сміливою, безтурботною і трохи наївною.
Головні зачіски Y2K, які варто спробувати у 2025 році
Bubble Ponytail — хвіст, розділений гумками на кілька сегментів, прикрашений метеликами чи яскравими шпильками. Легко зробити вдома, але має ефектний й грайливий вигляд.
The Rachel — легендарна об’ємна багатошарова стрижка Дженніфер Еністон з "Друзів". Вона знову у тренді завдяки своїй легкості та рухливості.
Мікрокоси — дрібні косички з вільними кінчиками, як у співачки Бренді. Вони додають образу легкості та трохи бунтарського настрою.
Пучок у стилі Памели Андерсон — розпатланий, але водночас спокусливий. Пасма злегка підкручені, попереду залишається чубчик, а біля коренів створюється легкий об’єм.
У 2025 році зачіски мають свіжий вигляд завдяки сучасним деталям: мінімалістичним аксесуарам, блиску та акуратній текстурі. Це cаме те, що впишеться в будь-який базовий образ.
