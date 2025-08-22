Відео
Головна Fashion Тренди 2000-х повертаються — модні зачіски цього року

Тренди 2000-х повертаються — модні зачіски цього року

Дата публікації: 22 серпня 2025 12:56
Зачіски 2000-х знову актуальні — ідеї для модного образу
Дівчина з пишною зачіскою. Фото: Freepik

Зачіски у стилі Y2K повернулися, і цього разу вони вже не виглядають як пережиток минулого, а як справжній тренд. У 2025-му ми знову бачимо гладко випрямлене волосся, пухнасті "bubble ponytail", товсті пасма-мелірування та навіть зигзагоподібні проділи — усе те, що робило зачіски початку 2000-х такими впізнаваними.

Про це пише Vogue.

Читайте також:

Недарма Белла Гадід, Tems чи Девон Лі Карлсон обирають спайкі-пучки, гофре та міні-косички, а моделі на подіумах Chanel і Armani Privé виходять із зачісками, прикрашеними стразами чи беретами. Це своєрідне повернення до епохи, коли краса була сміливою, безтурботною і трохи наївною.

Головні зачіски Y2K, які варто спробувати у 2025 році

Bubble Ponytail — хвіст, розділений гумками на кілька сегментів, прикрашений метеликами чи яскравими шпильками. Легко зробити вдома, але має ефектний й грайливий вигляд.

The Rachel — легендарна об’ємна багатошарова стрижка Дженніфер Еністон з "Друзів". Вона знову у тренді завдяки своїй легкості та рухливості.

Мікрокоси — дрібні косички з вільними кінчиками, як у співачки Бренді. Вони додають образу легкості та трохи бунтарського настрою.

Мікрокоси повернулись в моду
Мікрокоси. Фото з Instagram

Пучок у стилі Памели Андерсон — розпатланий, але водночас спокусливий. Пасма злегка підкручені, попереду залишається чубчик, а біля коренів створюється легкий об’єм.

Зачіска як у Памели Андерсон, підкорює в тренди
Пучок у стилі Памели Андерсон. Фото: Vogue

У 2025 році зачіски мають свіжий вигляд завдяки сучасним деталям: мінімалістичним аксесуарам, блиску та акуратній текстурі. Це cаме те, що впишеться в будь-який базовий образ.

Раніше ми писали про дуже стильні чубчики, які носять навіть зірки у 2025 році.

Також ми повідомляли, яка універсальна стрижка ніколи не підведе.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
