Какие свитера купить осенью 2025 — советы от Андре Тана

Андре Тан. Фото: кадр из видео

Осень — это сезон, когда хочется завернуться в теплый трикотаж и при этом оставаться стильной. В этом году свитер становится не просто базовой вещью, а главным акцентом в гардеробе.

Андре Тан советует в своем Instagram обратить внимание на четыре модели, которые точно стоит иметь.

Реклама

Читайте также:

Какие свитера советует носить Андре Тан

Свитер с высоким горлом

Комфорт и элегантность в одной вещи. Высокий воротник не только защищает от ветра, но и создает "дорогой" образ без лишних усилий. Идеально сочетается с пальто прямого кроя или тренчем. Если хотите сделать образ более динамичным — подберите светлый цвет свитера (молочный или бежевый), а с темными джинсами или юбкой он будет выглядеть особенно выигрышно.

Свитер с высоким горлом. Фото из Instagram

Объемный свитер

Вещь, которая создает ощущение легкости и свободы. Его можно носить поверх рубашки — тогда появится "офисный шик", или же в паре с джоггерами и кроссовками — идеальный вариант для выходных. Секрет в том, чтобы уравновесить объем: если свитер широкий, низ лучше выбрать более узкий.

Объемный свитер. Фото из Instagram

Свитер крупной вязки

Он сразу добавляет образу фактурности и уюта. Такие модели будут удачно смотреться в пастельных оттенках — например, нежно-серый или кремовый создают ощущение мягкости. Если хотите более смелый образ, то выберите цвет "электрик" или бордо и сочетайте с минималистичными аксессуарами.

Вязаный свитер. Фото из Instagram

Свитер с оригинальными деталями

Это о характере. Вырезы на плечах, асимметрия, объемные рукава или декоративные пуговицы — именно такие акценты делают вещь особенной. К такому свитеру не нужно сложных решений — даже базовые джинсы или классическая юбка-карандаш будут смотреться интересно. Для вечернего выхода можно добавить массивные серьги и кожаные сапоги.

Свитер с оригинальными деталями. Фото из Instagram

Главный плюс этого сезона в том, что свитер можно носить куда угодно: на работу, на прогулку или даже на свидание. Правильный крой и детали способны превратить его из обычной "теплой вещи" в настоящее модное заявление.

Ранее мы писали о существенной разнице между свитером и кофтой.

Также мы сообщали, какие стильные образы можно создать со свитерами этой осенью.