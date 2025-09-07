Самые модные ткани этой осени — чем они особенные

Девушка в кофте и шарфе. Фото: Freepik

Этой осенью модными будут теплые и комфортные ткани. Модницам стоит отдать предпочтение натуральным фактурам, которые придадут образу аутентичности и характера. Кроме кожи, которая в тренде всегда, в этом сезоне популярными будут еще несколько тканей.

Какие ткани будут самыми модными этой осенью

Букле с шелковой нитью

Такая ткань — это настоящая инвестиция в комфорт и уют. Она будет иметь роскошный и непринужденный вид одновременно. Жакет, кофта или свитер из букле подойдут абсолютно под все — от джинсов до элегантной юбки.

Свитер из букле. Фото: Instagram

Шерсть со льном

Такое неожиданное сочетание также будет этой осенью на пике популярности. Смесь шерстяных и льняных волокон — отличный тандем на осень. Шерсть даст теплоту и мягкость, а лен — легкость и воздушность.

Кашемир

Этой осенью популярными будут кашемировые ткани, особенно с добавлением альпаки. Это создаст чрезвычайно мягкую текстуру. Такая одежда будто будет укутывать вас в объятиях. Идеальный вариант для свитеров и кардиганов, которые станут вашими любимыми вещами в прохладные осенние дни.

Кашемировая кофта. Фото: Instagram

Бархат

Бархат снова возвращается в моду, но в новом видении. Этой осенью будет модный вариант с матовым блеском. Такая сдержанная и элегантная ткань идеально подойдет для вечерних образов, когда хочется выглядеть особенно женственно, при этом чувствовать комфорт.

