Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Трендовые осенние ткани — что будет в моде в этом сезоне

Трендовые осенние ткани — что будет в моде в этом сезоне

Ua ru
Дата публикации 7 сентября 2025 18:00
Самые модные ткани этой осени — чем они особенные
Девушка в кофте и шарфе. Фото: Freepik

Этой осенью модными будут теплые и комфортные ткани. Модницам стоит отдать предпочтение натуральным фактурам, которые придадут образу аутентичности и характера. Кроме кожи, которая в тренде всегда, в этом сезоне популярными будут еще несколько тканей.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Какие ткани будут самыми модными этой осенью

Букле с шелковой нитью

Такая ткань — это настоящая инвестиция в комфорт и уют. Она будет иметь роскошный и непринужденный вид одновременно. Жакет, кофта или свитер из букле подойдут абсолютно под все — от джинсов до элегантной юбки.

Наймодніші тканини цієї осені
Свитер из букле. Фото: Instagram

Шерсть со льном

Такое неожиданное сочетание также будет этой осенью на пике популярности. Смесь шерстяных и льняных волокон — отличный тандем на осень. Шерсть даст теплоту и мягкость, а лен — легкость и воздушность.

Кашемир

Этой осенью популярными будут кашемировые ткани, особенно с добавлением альпаки. Это создаст чрезвычайно мягкую текстуру. Такая одежда будто будет укутывать вас в объятиях. Идеальный вариант для свитеров и кардиганов, которые станут вашими любимыми вещами в прохладные осенние дни.

Наймодніші тканини цієї осені
Кашемировая кофта. Фото: Instagram

Бархат

Бархат снова возвращается в моду, но в новом видении. Этой осенью будет модный вариант с матовым блеском. Такая сдержанная и элегантная ткань идеально подойдет для вечерних образов, когда хочется выглядеть особенно женственно, при этом чувствовать комфорт.

Напомним, ранее мы писали о том, какие классические вещи подойдут на осень. Они не выходят из моды годами.

Также мы рассказывали о том, какие жакеты будут популярными этой осенью. Новый тренд, покоряющий модниц.

мода осень тренды советы стиль
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации