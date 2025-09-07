Відео
Трендові осінні тканини — що буде в моді цього сезону

Дата публікації: 7 вересня 2025 18:00
Наймодніші тканини цієї осені — чим вони особливі
Дівчина у кофті та шарфі. Фото: Freepik

Цієї осені модними будуть теплі та комфортні тканини. Модницям варто віддати перевагу натуральним фактурам, які нададуть образу автентичності та характеру. Окрім шкіри, яка в тренді завжди, цього сезону популярними будуть ще кілька тканин.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Які тканини будуть наймоднішими цієї осені

Букле з шовковою ниткою

Така тканина — це справжня інвестиція в комфорт та затишок. Вона буде мати розкішний та невимушений вигляд одночасно. Жакет, кофта чи светр з букле підійдуть абсолютно під усе — від джинсів до елегантної спідниці.

Наймодніші тканини цієї осені
Светр з букле. Фото: Instagram

Шерсть з льоном

Таке несподіване поєднання також буде цієї осені на піку популярності. Суміш вовняних та лляних волокон — чудовий тандем на осінь. Вовна дасть теплоту та м'якість, а льон — легкість та повітряність.

Кашемір

Цієї осені популярними будуть кашемірові тканини, особливо, з додаванням альпаки. Це створить надзвичайно м'яку текстуру. Такий одяг ніби укутуватиме вас в обіймах. Ідеальний варіант для светрів та кардиганів, що стануть вашими улюбленими речами в прохолодні осінні дні.

Наймодніші тканини цієї осені
Кашемірова кофта. Фото: Instagram

Оксамит

Оксамит знову повертається в моду, але в новому баченні. Цієї осені буде модний варіант з матовим блиском. Така стримана та елегантна тканина ідеально підійде для вечірніх образів, коли хочеться виглядати особливо жіночно, при цьому відчувати комфорт.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які класичні речі підійдуть на осінь. Вони не виходять з моди роками.

Також ми розповідали про те, які жакети будуть популярними цієї осені. Новий тренд, що підкорює модниць.

Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
