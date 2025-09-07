Наймодніші тканини цієї осені — чим вони особливі

Дівчина у кофті та шарфі. Фото: Freepik

Цієї осені модними будуть теплі та комфортні тканини. Модницям варто віддати перевагу натуральним фактурам, які нададуть образу автентичності та характеру. Окрім шкіри, яка в тренді завжди, цього сезону популярними будуть ще кілька тканин.

Які тканини будуть наймоднішими цієї осені

Букле з шовковою ниткою

Така тканина — це справжня інвестиція в комфорт та затишок. Вона буде мати розкішний та невимушений вигляд одночасно. Жакет, кофта чи светр з букле підійдуть абсолютно під усе — від джинсів до елегантної спідниці.

Светр з букле. Фото: Instagram

Шерсть з льоном

Таке несподіване поєднання також буде цієї осені на піку популярності. Суміш вовняних та лляних волокон — чудовий тандем на осінь. Вовна дасть теплоту та м'якість, а льон — легкість та повітряність.

Кашемір

Цієї осені популярними будуть кашемірові тканини, особливо, з додаванням альпаки. Це створить надзвичайно м'яку текстуру. Такий одяг ніби укутуватиме вас в обіймах. Ідеальний варіант для светрів та кардиганів, що стануть вашими улюбленими речами в прохолодні осінні дні.

Кашемірова кофта. Фото: Instagram

Оксамит

Оксамит знову повертається в моду, але в новому баченні. Цієї осені буде модний варіант з матовим блиском. Така стримана та елегантна тканина ідеально підійде для вечірніх образів, коли хочеться виглядати особливо жіночно, при цьому відчувати комфорт.

