Які светри купити восени 2025 — поради від Андре Тана

Осінь — це сезон, коли хочеться загорнутися в теплий трикотаж і при цьому залишатися стильною. Цього року светр стає не просто базовою річчю, а головним акцентом у гардеробі.

Андре Тан радить у своєму Instagram звернути увагу на чотири моделі, які точно варто мати.

Які светри радить носити Андре Тан

Светр з високим горлом

Комфорт і елегантність в одній речі. Високий комір не тільки захищає від вітру, але й створює "дорогий" образ без зайвих зусиль. Ідеально поєднується з пальто прямого крою чи тренчем. Якщо хочете зробити образ більш динамічним — підберіть світлий колір светра (молочний чи бежевий), а з темними джинсами чи спідницею він буде мати особливо виграшний вигляд.

Об’ємний светр

Річ, яка створює відчуття легкості та свободи. Його можна носити поверх сорочки — тоді з’явиться "офісний шик", або ж у парі з джогерами й кросівками — ідеальний варіант для вихідних. Секрет у тому, щоб врівноважити об’єм: якщо светр широкий, низ краще обрати більш вузький.

Светр великої в’язки

Він одразу додає образу фактурності та затишку. Такі моделі будуть мати вдалий вигляд у пастельних відтінках — наприклад, ніжно-сірий чи кремовий створюють відчуття м’якості. Якщо хочете сміливіший образ, то оберіть колір "електрик" чи бордо і поєднайте з мінімалістичними аксесуарами.

Светр з оригінальними деталями

Це про характер. Вирізи на плечах, асиметрія, об’ємні рукави або декоративні ґудзики — саме такі акценти роблять річ особливою. До такого светра не потрібно складних рішень — навіть базові джинси чи класична спідниця-олівець будуть мати цікавий вигляд. Для вечірнього виходу можна додати масивні сережки й шкіряні чоботи.

Головний плюс цього сезону в тому, що светр можна носити куди завгодно: на роботу, на прогулянку чи навіть на побачення. Правильний крій і деталі здатні перетворити його зі звичайної "теплої речі" на справжню модну заяву.

