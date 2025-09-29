Відео
Головна Fashion Светри, що підкорять 2025 рік — Андре Тан поділився списком

Светри, що підкорять 2025 рік — Андре Тан поділився списком

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 09:19
Які светри купити восени 2025 — поради від Андре Тана
Андре Тан. Фото: кадр з відео

Осінь — це сезон, коли хочеться загорнутися в теплий трикотаж і при цьому залишатися стильною. Цього року светр стає не просто базовою річчю, а головним акцентом у гардеробі.

Андре Тан радить у своєму Instagram звернути увагу на чотири моделі, які точно варто мати.

Читайте також:

Які светри радить носити Андре Тан

Светр з високим горлом

Комфорт і елегантність в одній речі. Високий комір не тільки захищає від вітру, але й створює "дорогий" образ без зайвих зусиль. Ідеально поєднується з пальто прямого крою чи тренчем. Якщо хочете зробити образ більш динамічним — підберіть світлий колір светра (молочний чи бежевий), а з темними джинсами чи спідницею він буде мати особливо виграшний вигляд.

Светр з високим горлом буде мати стильний вигляд в 2025
Светр з високим горлом. Фото з Instagram

Об’ємний светр

Річ, яка створює відчуття легкості та свободи. Його можна носити поверх сорочки — тоді з’явиться "офісний шик", або ж у парі з джогерами й кросівками — ідеальний варіант для вихідних. Секрет у тому, щоб врівноважити об’єм: якщо светр широкий, низ краще обрати більш вузький.

Об'ємний светр ніколи не буде зайвим
Об’ємний светр. Фото з Instagram

Светр великої в’язки

Він одразу додає образу фактурності та затишку. Такі моделі будуть мати вдалий вигляд у пастельних відтінках — наприклад, ніжно-сірий чи кремовий створюють відчуття м’якості. Якщо хочете сміливіший образ, то оберіть колір "електрик" чи бордо і поєднайте з мінімалістичними аксесуарами.

В'язаний светр додасть вашому гардеробу стилю
В'язаний светр. Фото з Instagram

Светр з оригінальними деталями

Це про характер. Вирізи на плечах, асиметрія, об’ємні рукави або декоративні ґудзики — саме такі акценти роблять річ особливою. До такого светра не потрібно складних рішень — навіть базові джинси чи класична спідниця-олівець будуть мати цікавий вигляд. Для вечірнього виходу можна додати масивні сережки й шкіряні чоботи.

Светр, що завжди має цікавий вигляд
Светр з оригінальними деталями. Фото з Instagram

Головний плюс цього сезону в тому, що светр можна носити куди завгодно: на роботу, на прогулянку чи навіть на побачення. Правильний крій і деталі здатні перетворити його зі звичайної "теплої речі" на справжню модну заяву.

Раніше ми писали про суттєву різницю між светром та кофтою.

Також ми повідомляли, які стильні образи можна створити зі светерами цієї осені.

Андре Тан мода тренди стиль светр
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
