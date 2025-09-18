Видео
Stone Island выбрал Усика для новой рекламной кампании

Stone Island выбрал Усика для новой рекламной кампании

Ua ru
Дата публикации 18 сентября 2025 14:54
Александр Усик стал амбассадором Stone Island - неожиданная коллаборация
Александр Усик в куртке Stone Island. Фото: instagram.com/stoneisland

Известный украинский боксер Александр Усик снова удивил мир — на этот раз не на ринге, а в мире моды. Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе стал главным героем новой рекламной кампании легендарного итальянского бренда Stone Island.

Новини.LIVE расскажет все об этой коллаборации.

В проекте, который получил название "Community as a Form of Research", боксер появился рядом с известными артистами и спортсменами: певицей Chy Cartier, актером Алессандро Борги, баскетболистом Кармело Энтони, рэпером Эрлом Свитшотом, писателем Бретом Истоном Эллисом и другими узнаваемыми лицами современной культуры.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Stone Island (@stoneisland)

В ролике Усик говорит на украинском и делится очень личным. Он признается, что не представляет жизни без Бога, а больше всего гордится не своими чемпионскими поясами, а женой и четырьмя детьми. О страхе он говорит честно: "Надо страх приручить. Мы все боимся".

Отдельного внимания заслуживает куртка, которую для него создал Stone Island. Это фирменный нейлон бренда в оттенке металлик с сетчатой подкладкой. Главным акцентом стал особый пиксельный принт "тон в тон", вдохновленный военным камуфляжем, но увеличенным в масштабе. Уникальности добавляет то, что сам узор сделан на основе специально созданной азбуки, которая символизирует имена членов семьи Усика.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Stone Island (@stoneisland)

Таким образом, одежда стала не только стильной, но и очень личной для спортсмена. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Stone Island (@stoneisland)

Эта кампания — еще одно подтверждение того, что Усик сегодня является не просто чемпионом в спорте, но и культурным символом, который олицетворяет силу, веру и семейные ценности.

Автор:
Юлия Харченко
Автор:
Юлия Харченко
