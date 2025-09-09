Мода из кино — образы из "Дьявол носит Prada 2" в трендах

Энн Хэтэуэй. Фото: кадр из видео

Съемки второй части "Дьявол носит Prada" продолжаются, и каждую неделю сеть заполняют новые фото со съемочной площадки. Кадры сразу становятся вирусными: их обсуждают модницы, стилисты, кинокритики и все, кто до сих пор обожает культовую историю о Миранде Пристли и Энди Сакс. Вместе с восторгом появилась и критика: кто-то считает образы слишком простыми, другие — слишком предсказуемыми. Мы же видим другое: костюмеры сделали ставку на актуальные тренды, и именно в этом их сила.

Образы, которые смело можно примерить осенью 2025 года

Белый total look от Энн Хэтэуэй

Образ Энди Сакс — это простой рецепт, который легко воспроизвести. Белый верх, белые брюки прямого кроя, туфли на kitten heel и несколько массивных ожерелий сверху. Минимум деталей, что делает образ только более эффектней. Такой total white всегда выглядит свежо и стильно.

Белый total look от Энн Хэтэуэй. Фото: Cosmopolitan

Quiet luxury в исполнении Миранды Пристли

Классика, но с акцентом. Тренч в модном оттенке mocha mousse, темно-синие брюки, белая рубашка и пара ярко-красных слингбэков, которые делают весь образ живым. А широкие очки в тон тренчу добавляют уверенности и того самого вайба "quiet luxury".

Миранда Пристли. Фото: Cosmopolitan

Макси-платье и жилет

Глубокий синий в сочетании с малиновым — цвета, которые уже сами по себе выглядят дорого. В фильме мы видим макси-юбку с жилетом, которые вместе создают идеальный баланс между строгостью и яркостью.

Это вариант, который подойдет и для офиса, и для встречи после работы. Если же хочется легкости, то просто подкатите рукава или расстегните несколько пуговиц.

Романтический образ Хэтэуэй. Фото: Cosmopolitan

Осенний вайб с замшевым пиджаком

Замша, платок на шее, джинсы и сапожки со змеиным принтом. Именно обувь делает этот лук максимально современным.

Образ с замшей. Фото: Cosmopolitan

Анималистические мотивы будут главным акцентом в гардеробах модниц этой осенью, поэтому сапожки с таким принтом удачное вложение в стиль.

