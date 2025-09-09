Видео
Главная Fashion Модные образы из "Дьявол носит Prada 2" для осени-2025

Модные образы из "Дьявол носит Prada 2" для осени-2025

Ua ru
Дата публикации 9 сентября 2025 11:21
Мода из кино — образы из "Дьявол носит Prada 2" в трендах
Энн Хэтэуэй. Фото: кадр из видео

Съемки второй части "Дьявол носит Prada" продолжаются, и каждую неделю сеть заполняют новые фото со съемочной площадки. Кадры сразу становятся вирусными: их обсуждают модницы, стилисты, кинокритики и все, кто до сих пор обожает культовую историю о Миранде Пристли и Энди Сакс. Вместе с восторгом появилась и критика: кто-то считает образы слишком простыми, другие — слишком предсказуемыми. Мы же видим другое: костюмеры сделали ставку на актуальные тренды, и именно в этом их сила.

Об этом пишет Cosmopolitan.

Читайте также:

Образы, которые смело можно примерить осенью 2025 года

Белый total look от Энн Хэтэуэй

Образ Энди Сакс — это простой рецепт, который легко воспроизвести. Белый верх, белые брюки прямого кроя, туфли на kitten heel и несколько массивных ожерелий сверху. Минимум деталей, что делает образ только более эффектней. Такой total white всегда выглядит свежо и стильно.

Образ в білому кольорі завжди буде мати стильний вигляд
Белый total look от Энн Хэтэуэй. Фото: Cosmopolitan

Quiet luxury в исполнении Миранды Пристли

Классика, но с акцентом. Тренч в модном оттенке mocha mousse, темно-синие брюки, белая рубашка и пара ярко-красных слингбэков, которые делают весь образ живым. А широкие очки в тон тренчу добавляют уверенности и того самого вайба "quiet luxury".

Героїня Міранди Прістлі показала трендовий образ
Миранда Пристли. Фото: Cosmopolitan

Макси-платье и жилет

Глубокий синий в сочетании с малиновым — цвета, которые уже сами по себе выглядят дорого. В фильме мы видим макси-юбку с жилетом, которые вместе создают идеальный баланс между строгостью и яркостью.

Это вариант, который подойдет и для офиса, и для встречи после работы. Если же хочется легкости, то просто подкатите рукава или расстегните несколько пуговиц.

Образ, який підійде для офісу і легкої прогулянки
Романтический образ Хэтэуэй. Фото: Cosmopolitan

Осенний вайб с замшевым пиджаком

Замша, платок на шее, джинсы и сапожки со змеиным принтом. Именно обувь делает этот лук максимально современным.

Яка деталь зробить будь-який лук сучасним
Образ с замшей. Фото: Cosmopolitan

Анималистические мотивы будут главным акцентом в гардеробах модниц этой осенью, поэтому сапожки с таким принтом удачное вложение в стиль.

Ранее мы писали о том, какая культовая сумка имеет все шансы снова стать трендовой благодаря "Дьявол любит Prada".

Также мы сообщали, какую обувь во второй части фильма носит Энн Хэтэуэй.

мода знаменитости тренды стиль "Дьявол носит Prada"
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
