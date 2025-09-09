Мода з кіно — образи з "Диявол носить Prada 2" в трендах

Енн Гетевей. Фото: кадр з відео

Знімання другої частини "Диявол носить Prada" триває, і кожного тижня мережу заповнюють нові фото зі знімального майданчика. Кадри одразу стають вірусними: їх обговорюють модниці, стилісти, кінокритики й усі, хто досі обожнює культову історію про Міранду Прістлі та Енді Сакс. Разом із захватом з’явилася і критика: хтось вважає образи занадто простими, інші — надто передбачуваними. Ми ж бачимо інше: костюмери зробили ставку на актуальні тренди, і саме в цьому їхня сила.

Про це пише Cosmopolitan.

Образи, які сміливо можна приміряти восени 2025 року

Білий total look від Енн Гетевей

Образ Енді Сакс — це простий рецепт, який легко відтворити. Білий верх, білі штани прямого крою, туфлі на kitten heel і кілька масивних намист зверху. Мінімум деталей, що робить образ тільки більш ефектним. Такий total white завжди має свіжий і стильний вигляд.

Білий total look від Енн Гетевей. Фото: Cosmopolitan

Quiet luxury у виконанні Міранди Прістлі

Класика, але з акцентом. Тренч у модному відтінку mocha mousse, темно-сині штани, біла сорочка й пара яскраво-червоних слінгбеків, які роблять весь образ живим. А широкі окуляри в тон тренча додають впевненості й того самого вайбу quiet luxury.

Міранда Прістлі. Фото: Cosmopolitan

Максісукня та жилет

Глибокий синій у поєднанні з малиновим — кольори, які вже самі по собі мають дорогий вигляд. У фільмі ми бачимо максіспідницю з жилетом, що разом створюють ідеальний баланс між строгістю та яскравістю.

Це варіант, який підійде і для офісу, і для зустрічі після роботи. Якщо ж хочеться легкості, то просто підкотіть рукави чи розстебніть кілька ґудзиків.

Романтичний образ Гетевей. Фото: Cosmopolitan

Осінній вайб із замшевим піджаком

Замша, хустинка на шиї, джинси й чобітки зі зміїним принтом. Саме взуття робить цей лук максимально сучасним.

Образ із замшею. Фото: Cosmopolitan

Анімалістичні мотиви будуть головним акцентом у гардеробах модниць цієї осені, тож чобітки з таким принтом — вдале вкладення у стиль.

