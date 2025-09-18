Олександр Усик став амбасадором Stone Island — несподівана колаборація

Олександр Усик в куртці Stone Island. Фото: instagram.com/stoneisland

Відомий український боксер Олександр Усик знову здивував світ — цього разу не на рингу, а у світі моди. Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі став головним героєм нової рекламної кампанії легендарного італійського бренду Stone Island.

Олександр Усик став амбасадором Stone Island

У проєкті, який отримав назву "Community as a Form of Research", боксер з’явився поруч із відомими артистами й спортсменами: співачкою Chy Cartier, актором Алессандро Боргі, баскетболістом Кармело Ентоні, репером Ерлом Світшотом, письменником Бретом Істоном Еллісом та іншими впізнаваними обличчями сучасної культури.

У ролику Усик говорить українською й ділиться дуже особистим. Він зізнається, що не уявляє життя без Бога, а найбільше пишається не своїми чемпіонськими поясами, а дружиною та чотирма дітьми. Про страх він говорить чесно: "Треба страх приручити. Ми всі боїмося".

Окремої уваги заслуговує куртка, яку для нього створив Stone Island. Це фірмовий нейлон бренду у відтінку металік із сітчастою підкладкою. Головним акцентом став особливий піксельний принт "тон у тон", натхненний військовим камуфляжем, але збільшеним у масштабі. Унікальності додає те, що сам візерунок зроблений на основі спеціально створеної абетки, яка символізує імена членів родини Усика.

Таким чином, одяг став не лише стильним, а й дуже особистим для спортсмена.

Ця кампанія — ще одне підтвердження того, що Усик сьогодні є не просто чемпіоном у спорті, а й культурним символом, який уособлює силу, віру та сімейні цінності.

