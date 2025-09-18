Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Stone Island обрав Усика для нової рекламної кампанії

Stone Island обрав Усика для нової рекламної кампанії

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 14:54
Олександр Усик став амбасадором Stone Island — несподівана колаборація
Олександр Усик в куртці Stone Island. Фото: instagram.com/stoneisland

Відомий український боксер Олександр Усик знову здивував світ — цього разу не на рингу, а у світі моди. Абсолютний чемпіон світу в надважкій вазі став головним героєм нової рекламної кампанії легендарного італійського бренду Stone Island.

Новини.LIVE розповість все про цю колаборацію.

Реклама
Читайте також:

Олександр Усик став амбасадором Stone Island

У проєкті, який отримав назву "Community as a Form of Research", боксер з’явився поруч із відомими артистами й спортсменами: співачкою Chy Cartier, актором Алессандро Боргі, баскетболістом Кармело Ентоні, репером Ерлом Світшотом, письменником Бретом Істоном Еллісом та іншими впізнаваними обличчями сучасної культури.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Stone Island (@stoneisland)

У ролику Усик говорить українською й ділиться дуже особистим. Він зізнається, що не уявляє життя без Бога, а найбільше пишається не своїми чемпіонськими поясами, а дружиною та чотирма дітьми. Про страх він говорить чесно: "Треба страх приручити. Ми всі боїмося".

Окремої уваги заслуговує куртка, яку для нього створив Stone Island. Це фірмовий нейлон бренду у відтінку металік із сітчастою підкладкою. Головним акцентом став особливий піксельний принт "тон у тон", натхненний військовим камуфляжем, але збільшеним у масштабі. Унікальності додає те, що сам візерунок зроблений на основі спеціально створеної абетки, яка символізує імена членів родини Усика.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Stone Island (@stoneisland)

Таким чином, одяг став не лише стильним, а й дуже особистим для спортсмена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Stone Island (@stoneisland)

Ця кампанія — ще одне підтвердження того, що Усик сьогодні є не просто чемпіоном у спорті, а й культурним символом, який уособлює силу, віру та сімейні цінності.

Раніше ми писали про те, які трендові штани взяла собі на цю осінь Віра Брежнєва.

Також ми повідомляли, які стильні образи в дусі 90-х вже показала Кендалл Дженнер.

Олександр Усик мода одяг стиль відомі бренди
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації