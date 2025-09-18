Модный лук внучки Ротару — что выбрала для осени Соня Евдокименко

Соня Евдокименко. Фото: Instagram/iamsofiaeve

Последние дни внучка Софии Ротару, Соня Евдокименко, не пропускает ни одного модного события Нью-Йорка. Особенно ей нравятся показы украинских дизайнеров, и можно смело сказать, что она точно знает, как выглядеть стильно. В этот раз ее образ был очень трендовым и одновременно ненавязчивым.

Какой трендовый лук на осень продемонстрировала внучка Ротару

На Софии коричневый жакет в мелкую клетку с вельветовыми вставками на воротнике и лацканах, которые добавляют образу текстуры и глубины. Особый акцент — декоративная лента с красными, белыми и синими полосами на левом лацкане, которая ненавязчиво выделяет образ среди толпы. Под жакетом простой белый топ или футболка, что делает look более расслабленным и современным.

Светлые джинсы свободного кроя подчеркивают стиль осенних трендов: они не только удобны, но и добавляют легкости и непринужденности всему образу. Обувь София выбрала элегантную: светлые туфли на низком каблуке с заостренным носком и декоративным бантом, который добавляет немного игривости и женственности образу.

Элегантный образ от Евдокименко. Фото: Instagram/iamsofiaeve

Сумка от Miu Miu — еще один акцент, делающий образ завершенным. Светло-голубая модель небольшого размера с ручками и ремешком выглядит очень свежо, а брелок добавляет нотку индивидуальности и подчеркивает стильный вкус Софии.

Аксессуары тоже выбраны удачно: на левом запястье — золотые часы и тонкий браслет, создающие эффект многослойности. Такой прием сейчас в моде: несколько украшений на одной руке выглядят очень современно и завершают образ.

