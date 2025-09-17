Хейли Бибер повторила легендарный образ Мадонны — в стиле 90-х

Хейли Бибер повторила культовый лук Мадонны от Gucci
Когда фантазия отказывает, мы часто заглядываем в архивы. Там можно найти сотни проверенных комбинаций для любого случая. Так же поступают и звезды. Создавая собственные образы, они не боятся вдохновляться прошлым, где уже есть готовые, безупречные решения.
Об этом пишет Elle.
Хейли Бибер удивила всех новым образом
Недавно Хейли Бибер поразила поклонников в Нью-Йорке. Ее выход напоминал культовый образ Мадонны с церемонии VMA 1995 года. Тогда певица появилась в шелковой блузе насыщенного синего оттенка с прозрачным бра под ней и черных брюках от Тома Форда для Gucci, дополненных ремнем с металлическими деталями.
Хейли переосмыслила этот комплект по-своему: бирюзовая шелковая блуза, темные приталенные брюки, минималистичные украшения, солнцезащитные очки и мюли в стиле 90-х. Никакого перенасыщения деталями — только чистый, продуманный образ.
Получился мостик между двумя эпохами: дух середины 90-х и современная элегантность, которая доказывает, что стиль Тома Форда для Gucci не стареет, а лишь приобретает новое звучание. Поэтому стилисты советуют не бояться повторять легендарные комбинации в своем гардеробе. Сатиновая блуза, классические брюки прямого кроя, лодочки, мюли или босоножки — и уже готов стильный образ.
Главное умело добавить собственную нотку: аксессуары, любимые украшения, что делают образ уникальным.
