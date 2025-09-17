Видео
Хейли Бибер повторила культовый лук Мадонны от Gucci

Хейли Бибер повторила культовый лук Мадонны от Gucci

Ua ru
Дата публикации 17 сентября 2025 11:12
Хейли Бибер повторила легендарный образ Мадонны — в стиле 90-х
Хейли Бибер. Фото: Instagram/haileybieber

Когда фантазия отказывает, мы часто заглядываем в архивы. Там можно найти сотни проверенных комбинаций для любого случая. Так же поступают и звезды. Создавая собственные образы, они не боятся вдохновляться прошлым, где уже есть готовые, безупречные решения.

Об этом пишет Elle.

Хейли Бибер удивила всех новым образом

Недавно Хейли Бибер поразила поклонников в Нью-Йорке. Ее выход напоминал культовый образ Мадонны с церемонии VMA 1995 года. Тогда певица появилась в шелковой блузе насыщенного синего оттенка с прозрачным бра под ней и черных брюках от Тома Форда для Gucci, дополненных ремнем с металлическими деталями.

Гейлі Бібер повторила образ Мадонни з 90-х
Образ Мадонны. Фото: Elle

Хейли переосмыслила этот комплект по-своему: бирюзовая шелковая блуза, темные приталенные брюки, минималистичные украшения, солнцезащитные очки и мюли в стиле 90-х. Никакого перенасыщения деталями — только чистый, продуманный образ.

Гейлі Бібер вдало поєднала сучасність і дух 90-х
Образ Хейли Бибер. Фото: Elle

Получился мостик между двумя эпохами: дух середины 90-х и современная элегантность, которая доказывает, что стиль Тома Форда для Gucci не стареет, а лишь приобретает новое звучание. Поэтому стилисты советуют не бояться повторять легендарные комбинации в своем гардеробе. Сатиновая блуза, классические брюки прямого кроя, лодочки, мюли или босоножки — и уже готов стильный образ.

Главное умело добавить собственную нотку: аксессуары, любимые украшения, что делают образ уникальным.

мода тренды Хейли Бибер образ стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
