Осенний образ Джулии Робертс — умеет выглядеть элегантно

Джулия Робертс. Фото: Instagram/juliaroberts

Американская актриса Джулия Робертс засияла на 81-м Венецианском кинофестивале, доказав, что элегантный образ можно создать даже в кэжуале. На недавней пресс-конференции и фотосессии актриса выглядела безупречно, собрав взгляды всех присутствующих.

24 канал решили разобрать подробнее ее образ.

Чем удалось поразить Джулии Робертс

Для своего нового выхода Джулия выбрала синий шерстяной жакет из коллекции Versace, сшитый на заказ. Он идеально сидел на фигуре, подчеркивая классический силуэт, но при этом оставлял ощущение легкости. Под жакет она надела полосатую рубашку на пуговицах, которая добавила образу свежести и немного игривости, а темно-синие классические джинсы создали гармоничный контраст и добавили повседневности.

Актриса тщательно подобрала аксессуары. Винтажный ремень с золотой пряжкой подчеркнул талию и добавил изюминку в образ, а плетеные кожаные туфли на каблуке Vienna 95 добавили изящества и одновременно выглядели очень комфортно. Особое внимание привлекала объемная сумка с инициалами "JM" — намек на ее фамилию после замужества, которая завершила образ элегантно и со вкусом.

Макияж и прическа Джулии также дополнили образ: легкие волны и естественный макияж создали впечатление непринужденной красоты, не требующей лишних украшений. Она показала, как даже простые элементы гардероба можно превратить в стильную и современную комбинацию.

Этот осенний "лук" Джулии Робертс настоящее вдохновение для тех, кто хочет выглядеть элегантно без лишней официозности. Его можно легко повторить и для этого понадобятся классический жакет, рубашка, удобные джинсы, стильные аксессуары.

