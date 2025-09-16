Відео
Джулія Робертс показала ідеальний осінній лук у стилі кежуал

Джулія Робертс показала ідеальний осінній лук у стилі кежуал

Ua ru
Дата публікації: 16 вересня 2025 11:30
Осінній образ Джулії Робертс — вміє мати елегантний вигляд
Джулія Робертс. Фото: Instagram/juliaroberts

Американська акторка Джулія Робертс засяяла на 81-му Венеційському кінофестивалі, довівши, що елегантний образ можна створити навіть у кежуалі. На недавній пресконференції та фотосесії акторка мала бездоганний вигляд, зібравши погляди всіх присутніх.

24 канал вирішив розібрати детальніше її образ.

Читайте також:

Чим вдалось вразити Джулії Робертс

Для свого нового виходу Джулія обрала синій вовняний жакет з колекції Versace, пошитий на замовлення. Він ідеально сидів на фігурі, підкреслюючи класичний силует, але при цьому залишав відчуття легкості. Під жакетом вона вдягла смугасту сорочку на ґудзиках, яка додала образу свіжості та трохи грайливості, а темно-сині класичні джинси створили гармонійний контраст і додали повсякденності.

Акторка ретельно підібрала аксесуари. Вінтажний ремінь із золотою пряжкою підкреслив талію та додав родзинку до образу, а плетені шкіряні туфлі на підборах Vienna 95 додали витонченості і водночас мали дуже комфортний вигляд. Особливу увагу привертала об’ємна сумка з ініціалами "JM" — натяк на її прізвище після заміжжя, яка завершила образ елегантно і зі смаком.

Макіяж і зачіска Джулії також доповнили образ: легкі хвилі та природний макіяж створили враження невимушеної краси, яка не потребує зайвих прикрас. Вона показала, як навіть прості елементи гардеробу можна перетворити на стильну та сучасну комбінацію.

Цей осінній "лук" Джулії Робертс справжнє натхнення для тих, хто хоче мати елегантний вигляд без зайвої офіціозності. Його можна легко повторити і для цього знадобляться класичний жакет, сорочка, зручні джинси, стильні аксесуари.

Раніше ми писали про те, який образ полюбився моделям та справжнім модницям.

Також ми повідомляли, що Ліндсі Лохан здивувала новим стильним образом цього сезону.

мода Джулія Робертс тренди образ стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
