Гейлі Бібер повторила легендарний образ Мадонни — в стилі 90-х

Гейлі Бібер. Фото: Instagram/haileybieber

Коли фантазія відмовляє, ми часто заглядаємо в архіви. Там можна знайти сотні перевірених комбінацій для будь-якого випадку. Так само роблять і зірки. Створюючи власні образи, вони не бояться надихатися минулим, де вже є готові, бездоганні рішення.

Гейлі Бібер здивувала усіх новим образом

Нещодавно Гейлі Бібер вразила шанувальників у Нью-Йорку. Її вихід нагадував культовий образ Мадонни з церемонії VMA 1995 року. Тоді співачка з’явилася у шовковій блузі насиченого синього відтінку з прозорим бра під нею та чорних штанях від Тома Форда для Gucci, доповнених ременем із металевими деталями.

Образ Мадонни. Фото: Elle

Гейлі переосмислила цей комплект по-своєму: бірюзова шовкова блуза, темні приталені штани, мінімалістичні прикраси, сонцезахисні окуляри та мюлі в стилі 90-х. Жодного перенасичення деталями — лише чистий, продуманий образ.

Образ Гейлі Бібер. Фото: Elle

Вийшов місток між двома епохами: дух середини 90-х і сучасна елегантність, яка доводить, що стиль Тома Форда для Gucci не старіє, а лише набуває нового звучання. Тому стилісти радять не боятися повторювати легендарні комбінації у своєму гардеробі. Сатинова блуза, класичні штани прямого крою, човники, мюлі або босоніжки — і вже готовий стильний образ.

Головне вміло додати власну нотку: аксесуари, улюблені прикраси, що роблять образ унікальним.

