Головна Fashion Стильний та невимушений — новий осінній лук онуки Софії Ротару

Стильний та невимушений — новий осінній лук онуки Софії Ротару

Ua ru
Дата публікації: 18 вересня 2025 11:24
Модний лук онуки Ротару — що обрала для осені Соня Євдокименко
Соня Євдокименко. Фото: Instagram/iamsofiaeve

Останні дні онука Софії Ротару, Соня Євдокименко, не пропускає жодної модної події Нью-Йорка. Особливо їй подобаються покази українських дизайнерів, і можна сміливо сказати, що вона точно знає, як мати стильний вигляд. Цього разу її образ був дуже трендовим і водночас ненав’язливим.

Новини.LIVE вирішили розібрати його більш детальніше.

Читайте також:

Який трендовий лук на осінь продемонструвала онука Ротару

На Софії коричневий жакет у дрібну клітинку з вельветовими вставками на комірі та лацканах, що додають образу текстури та глибини. Особливий акцент — декоративна стрічка з червоними, білими та синіми смугами на лівому лацкані, яка ненав’язливо виділяє образ серед натовпу. Під жакетом простий білий топ або футболка, що робить look більш розслабленим і сучасним.

Світлі джинси вільного крою підкреслюють стиль осінніх трендів: вони не лише зручні, а й додають легкості та невимушеності всьому образу. Взуття Софія обрала елегантне: світлі туфлі на низькому підборі із загостреним носком і декоративним бантом, який додає трохи грайливості та жіночності образу.

Образ Соні Євдокименко, що ідеально вписується в тренди
Елегантний образ від Євдокименко. Фото: Instagram/iamsofiaeve 

Сумка від Miu Miu — ще один акцент, що робить образ завершеним. Світло-блакитна модель невеликого розміру з ручками та ремінцем має дуже свіжий вигляд, а брелок додає нотку індивідуальності і підкреслює стильний смак Софії.

Аксесуари теж обрані вдало: на лівому зап’ясті — золотий годинник і тонкий браслет, що створюють ефект багатошаровості. Такий прийом зараз у моді: кілька прикрас на одній руці мають дуже сучасний вигляд і завершують образ.

Раніше ми писали про те, яким стильним образом в дусі 90-х потішила Даша Квіткова.

Також ми повідомляли, що Гейлі Бібер показала, як можна поєднувати минулі і сучасні тренди в одному образі.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
