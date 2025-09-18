Модний лук онуки Ротару — що обрала для осені Соня Євдокименко

Соня Євдокименко. Фото: Instagram/iamsofiaeve

Останні дні онука Софії Ротару, Соня Євдокименко, не пропускає жодної модної події Нью-Йорка. Особливо їй подобаються покази українських дизайнерів, і можна сміливо сказати, що вона точно знає, як мати стильний вигляд. Цього разу її образ був дуже трендовим і водночас ненав’язливим.

Новини.LIVE вирішили розібрати його більш детальніше.

Який трендовий лук на осінь продемонструвала онука Ротару

На Софії коричневий жакет у дрібну клітинку з вельветовими вставками на комірі та лацканах, що додають образу текстури та глибини. Особливий акцент — декоративна стрічка з червоними, білими та синіми смугами на лівому лацкані, яка ненав’язливо виділяє образ серед натовпу. Під жакетом простий білий топ або футболка, що робить look більш розслабленим і сучасним.

Світлі джинси вільного крою підкреслюють стиль осінніх трендів: вони не лише зручні, а й додають легкості та невимушеності всьому образу. Взуття Софія обрала елегантне: світлі туфлі на низькому підборі із загостреним носком і декоративним бантом, який додає трохи грайливості та жіночності образу.

Елегантний образ від Євдокименко. Фото: Instagram/iamsofiaeve

Сумка від Miu Miu — ще один акцент, що робить образ завершеним. Світло-блакитна модель невеликого розміру з ручками та ремінцем має дуже свіжий вигляд, а брелок додає нотку індивідуальності і підкреслює стильний смак Софії.

Аксесуари теж обрані вдало: на лівому зап’ясті — золотий годинник і тонкий браслет, що створюють ефект багатошаровості. Такий прийом зараз у моді: кілька прикрас на одній руці мають дуже сучасний вигляд і завершують образ.

