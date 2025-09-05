Видео
Главная Fashion Стильные прически под бейсбольную кепку — как выглядеть идеально

Стильные прически под бейсбольную кепку — как выглядеть идеально

Ua ru
Дата публикации 5 сентября 2025 13:55
Модные прически под кепку — легкие и эффектные идеи этого сезона
Девушка в кепке. Фото: freepik.com

Бейсболка — настоящее спасение в жаркий день. Она добавляет образу игривости, скрывает неидеальную прическу и делает стильный акцент даже в повседневном look.

Издание Real Simple рассказало, что делать с волосами под кепкой, чтобы выглядеть опрятно и одновременно модно.

Классический хвост

Высокий или средний хвост через отверстие сзади кепки — всегда беспроигрышный вариант. Быстро, просто и аккуратно. Добавьте солнцезащитные очки для завершения образа.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pink Lily (@pinklily)

Объемный хвост

Сделайте двойной хвост: верхнюю часть проденьте через отверстие, нижнюю закрутите и закрепите сверху. Благодаря этому волосы мгновенно получат нужный вам объем.

Низкий пушистый пучок

Для прогулки или жаркого дня подойдет низкий пучок. Проденьте небольшую прядку через отверстие кепки — получите объем. Лучше брать мягкую резинку, чтобы не ломать волосы.

Кончики "наружу"

Короткая стрижка тоже смотрится великолепно с кепкой. Подкрутите кончики наружу феном или утюжком, чтобы образ стал более игривым и живым.

Хвост с косой

Простой способ выглядеть аккуратно даже после долгого дня: проденьте волосы через отверстие кепки и заплетите косу.

Двойные косы

Две обычные косы под кепкой — молодежно, стильно и удобно. Плюс бонус: после расплетания остаются легкие волны.

Добавим, что бейсболка защищает от солнца, но может пересушивать волосы. Используйте термозащитные спреи и делайте легкие увлажняющие маски 1-2 раза в неделю — тогда волосы всегда будут иметь здоровый и блестящий вид.

Бейсболка универсальна и подходит для любой длины волос. Выбирайте прическу в зависимости от настроения: романтические косы, игривые пучки или хвостики, чтобы образ был завершенным и модным без лишних усилий.

Ранее мы писали о том, какие стрижки идеально подойдут для тонких волос.

Также мы сообщали, какие стрижки требуют минимум времени на укладку.

мода тренды прически аксессуары стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
