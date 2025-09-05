Модні зачіски під кепку — легкі та ефектні ідеї цього сезону

Дівчина в кепці. Фото: freepik.com

Бейсболка — справжній порятунок у спекотний день. Вона додає образу грайливості, приховує неідеальну зачіску і робить стильний акцент навіть у повсякденному look.

Видання Real Simple розповіло, що робити з волоссям під кепкою, щоб мати охайний і водночас модний вигляд.

Класичний хвіст

Високий або середній хвіст через отвір ззаду кепки — завжди безпрограшний варіант. Швидко, просто і акуратно. Додайте сонцезахисні окуляри для завершення образу.

Об’ємний хвіст



Зробіть подвійний хвіст: верхню частину протягніть через отвір, нижню закрутіть і закріпіть зверху. Завдяки цьому волосся миттєво отримає потрібний вам об’єм.

Низький пухнастий пучок

Для прогулянки або спекотного дня підійде низький пучок. Протягніть невелику прядку через отвір кепки — отримаєте об’єм. Краще брати м’яку гумку, щоб не ламати волосся.

Кінчики "назовні"

Коротка стрижка теж виглядає чудово з кепкою. Підкрутіть кінчики назовні феном чи праскою, щоб образ став більш грайливим і живим.

Хвіст із косою

Простий спосіб мати акуратний вигляд навіть після довгого дня: протягніть волосся через отвір кепки і заплетіть косу.

Подвійні коси

Дві звичайні коси під кепкою — молодіжно, стильно і зручно. Плюс бонус: після розплітання залишаються легкі хвилі.

Додамо, що бейсболка захищає від сонця, але може пересушувати волосся. Використовуйте термозахисні спреї і робіть легкі зволожувальні маски 1–2 рази на тиждень — тоді волосся завжди буде мати здоровий та блискучий вигляд.

Бейсболка універсальна і підходить для будь-якої довжини волосся. Обирайте зачіску залежно від настрою: романтичні коси, грайливі пучки або хвостики, щоб образ буде завершеним та модним без зайвих зусиль.

