Головна Fashion Стильні зачіски під бейсбольну кепку — як мати ідеальний вигляд

Стильні зачіски під бейсбольну кепку — як мати ідеальний вигляд

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 13:55
Модні зачіски під кепку — легкі та ефектні ідеї цього сезону
Дівчина в кепці. Фото: freepik.com

Бейсболка — справжній порятунок у спекотний день. Вона додає образу грайливості, приховує неідеальну зачіску і робить стильний акцент навіть у повсякденному look.

Видання Real Simple розповіло, що робити з волоссям під кепкою, щоб мати охайний і водночас модний вигляд.

Читайте також:

Прості ідеї для зачіски на різну довжину волосся

Класичний хвіст

Високий або середній хвіст через отвір ззаду кепки — завжди безпрограшний варіант. Швидко, просто і акуратно. Додайте сонцезахисні окуляри для завершення образу.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Pink Lily (@pinklily)

Об’ємний хвіст

Зробіть подвійний хвіст: верхню частину протягніть через отвір, нижню закрутіть і закріпіть зверху. Завдяки цьому волосся миттєво отримає потрібний вам об’єм.

Низький пухнастий пучок

Для прогулянки або спекотного дня підійде низький пучок. Протягніть невелику прядку через отвір кепки — отримаєте об’єм. Краще брати м’яку гумку, щоб не ламати волосся.

Кінчики "назовні"

Коротка стрижка теж виглядає чудово з кепкою. Підкрутіть кінчики назовні феном чи праскою, щоб образ став більш грайливим і живим.

Хвіст із косою

Простий спосіб мати акуратний вигляд навіть після довгого дня: протягніть волосся через отвір кепки і заплетіть косу.

Подвійні коси

Дві звичайні коси під кепкою — молодіжно, стильно і зручно. Плюс бонус: після розплітання залишаються легкі хвилі.

Додамо, що бейсболка захищає від сонця, але може пересушувати волосся. Використовуйте термозахисні спреї і робіть легкі зволожувальні маски 1–2 рази на тиждень — тоді волосся завжди буде мати здоровий та блискучий вигляд.

Бейсболка універсальна і підходить для будь-якої довжини волосся. Обирайте зачіску залежно від настрою: романтичні коси, грайливі пучки або хвостики, щоб образ буде завершеним та модним без зайвих зусиль.

Раніше ми писали про те, які стрижки ідеально підійдуть для тонкого волосся.

Також ми повідомляли, які стрижки потребують мінімум часу на укладку.

Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
