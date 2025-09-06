Видео
Стильные осенние образы — что и с чем стоит сочетать

Стильные осенние образы — что и с чем стоит сочетать

Ua ru
Дата публикации 6 сентября 2025 18:00
Трендовые осенние образы на каждый день — подойдут всем
Стильный осенний образ. Фото: Instagram

Осенью хочется, чтобы образы были прежде всего комфортными. Кроме того, важно быть в тренде и подобрать стильную одежду. В этом сезоне в моде будут несколько универсальных комбинаций, на которые красавицам стоит обратить внимание.

Об этом пишет Who what wear.

Читайте также:

Идеи лучших образов на осень

Белое платье, кардиган и балетки

Простое белое платье будет выглядеть чрезвычайно элегантно с классическим кардиганом сверху. Добавьте сдержанные аксессуары в тон — очки, сумку и украшения. Сюда также подойдут балетки или лоферы.

Ідеї трендових образів на осінь 2025
Осенний образ с белым платьем. Фото: Instagram

Клетчатая юбка и лоферы

Осенью 2025 года на пике популярности будет клетчатая юбка в стиле 90-х. Стоит сочетать ее с массивными лоферами, чтобы создать особый стильный образ. На верх можно выбрать кардиган или рубашку.

Ідеї трендових образів на осінь 2025
Образ с клетчатой юбкой. Фото: Instagram

Двойной деним и красные акценты

Сейчас красный цвет в тренде. Он нравится даже минималистам, ведь выглядит сдержанно, при этом мгновенно оживляет образ. С наступлением осени его стоит сочетать с синим денимом.

Ідеї трендових образів на осінь 2025
Осенний образ с джинсами. Фото: Instagram

Приталенный блейзер и брюки широкого кроя

Хотя и оверсайз-блейзеры не выходят из моды, в последнее время все большую популярность набирают приталенные модели. Блейзеры в форме песочных часов с выразительными плечами будут идеально сочетаться с широкими брюками.

Ідеї трендових образів на осінь 2025
Стильный осенний образ. Фото: Instagram

Белая рубашка и кружевная юбка

Элегантный и утонченный — такой образ подойдет как для особых событий, так и на каждый день. Кружевные юбки в сочетании с белой рубашкой выглядят чувственно и женственно и подойдут абсолютно всем.

Ідеї трендових образів на осінь 2025
Образ с кружевной юбкой. Фото: Instagram

Элегантный или повседневный — выбирайте тот образ, который вам больше по душе. Более того, попробуйте миксовать между собой разные стили. В этом сезоне такой прием будет действительно популярным.

Напомним, ранее мы писали о том, какую верхнюю одежду выбрать этой осенью — пять трендовых моделей.

Также мы рассказывали о том, с чем носить джинсы осенью 2025 года. Француженки задали новые тренды.

мода одежда осень образ стиль
Ульяна Вербицкая - Редактор
Автор:
Ульяна Вербицкая
