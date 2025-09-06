Трендовые осенние образы на каждый день — подойдут всем

Стильные осенние образы — что и с чем стоит сочетать
Осенью хочется, чтобы образы были прежде всего комфортными. Кроме того, важно быть в тренде и подобрать стильную одежду. В этом сезоне в моде будут несколько универсальных комбинаций, на которые красавицам стоит обратить внимание.
Об этом пишет Who what wear.
Идеи лучших образов на осень
Белое платье, кардиган и балетки
Простое белое платье будет выглядеть чрезвычайно элегантно с классическим кардиганом сверху. Добавьте сдержанные аксессуары в тон — очки, сумку и украшения. Сюда также подойдут балетки или лоферы.
Клетчатая юбка и лоферы
Осенью 2025 года на пике популярности будет клетчатая юбка в стиле 90-х. Стоит сочетать ее с массивными лоферами, чтобы создать особый стильный образ. На верх можно выбрать кардиган или рубашку.
Двойной деним и красные акценты
Сейчас красный цвет в тренде. Он нравится даже минималистам, ведь выглядит сдержанно, при этом мгновенно оживляет образ. С наступлением осени его стоит сочетать с синим денимом.
Приталенный блейзер и брюки широкого кроя
Хотя и оверсайз-блейзеры не выходят из моды, в последнее время все большую популярность набирают приталенные модели. Блейзеры в форме песочных часов с выразительными плечами будут идеально сочетаться с широкими брюками.
Белая рубашка и кружевная юбка
Элегантный и утонченный — такой образ подойдет как для особых событий, так и на каждый день. Кружевные юбки в сочетании с белой рубашкой выглядят чувственно и женственно и подойдут абсолютно всем.
Элегантный или повседневный — выбирайте тот образ, который вам больше по душе. Более того, попробуйте миксовать между собой разные стили. В этом сезоне такой прием будет действительно популярным.
