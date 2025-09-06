Трендові осінні образи на кожен день — пасуватимуть усім

Стильні осінні образи — що та з чим варто поєднувати
Восени хочеться, аби образи були насамперед комфортними. Крім того, важливо бути в тренді та підібрати стильний одяг. Цього сезону в моді будуть кілька універсальних комбінацій, на які красуням варто звернути увагу.
Про це пише Who what wear.
Ідеї кращих образів на осінь
Біла сукня, кардиган та балетки
Проста біла сукня буде мати надзвичайно елегантний вигляд з класичним кардиганом зверху. Додайте стримані аксесуари в тон — окуляри, сумку та прикраси. Сюди також пасуватимуть балетки чи лофери.
Картата спідниця та лофери
Восени 2025 року на піку популярності буде картата спідниця у стилі 90-х. Варто поєднувати її з масивними лоферами, аби створити особливий стильний образ. На верх можна обрати кардиган чи сорочку.
Подвійний денім та червоні акценти
Зараз червоний колір в тренді. Він подобається навіть мінімалістам, адже має стриманий вигляд, при цьому миттєво оживляє образ. З настанням осені його варто поєднувати з синім денімом.
Приталений блейзер та штани широкого крою
Хоча й оверсайз-блейзери не виходять з моди, останнім часом все більшої популярності набирають приталені моделі. Блейзери у формі пісочного годинника з виразними плечима будуть ідеально поєднуватись з широкими штанами.
Біла сорочка та мереживна спідниця
Елегантний та витончений — такий образ підійде як для особливих подій, так й на кожен день. Мереживні спідниці у поєднанні з білою сорочкою мають чуттєвий та жіночний вигляд й пасуватимуть абсолютно усім.
Елегантний чи повсякденний — обирайте той образ, який вам більше до душі. Ба більше, спробуйте міксувати між собою різні стилі. В цьому сезоні такий прийом буде справді популярним.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, який верхній одяг обрати цієї осені — п'ять трендових моделей.
Також ми розповідали про те, з чим носити джинси восени 2025 року. Француженки задали нові тренди.
Читайте Новини.LIVE!