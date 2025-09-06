Відео
Головна Fashion Стильні осінні образи — що та з чим варто поєднувати

Стильні осінні образи — що та з чим варто поєднувати

Ua ru
Дата публікації: 6 вересня 2025 18:00
Трендові осінні образи на кожен день — пасуватимуть усім
Стильний осінній образ. Фото: Instagram

Восени хочеться, аби образи були насамперед комфортними. Крім того, важливо бути в тренді та підібрати стильний одяг. Цього сезону в моді будуть кілька універсальних комбінацій, на які красуням варто звернути увагу.

Про це пише Who what wear.

Читайте також:

Ідеї кращих образів на осінь

Біла сукня, кардиган та балетки

Проста біла сукня буде мати надзвичайно елегантний вигляд з класичним кардиганом зверху. Додайте стримані аксесуари в тон — окуляри, сумку та прикраси. Сюди також пасуватимуть балетки чи лофери.

Ідеї трендових образів на осінь 2025
Осінній образ з білою сукнею. Фото: Instagram

Картата спідниця та лофери

Восени 2025 року на піку популярності буде картата спідниця у стилі 90-х. Варто поєднувати її з масивними лоферами, аби створити особливий стильний образ. На верх можна обрати кардиган чи сорочку.

Ідеї трендових образів на осінь 2025
Образ з картатою спідницею. Фото: Instagram

Подвійний денім та червоні акценти

Зараз червоний колір в тренді. Він подобається навіть мінімалістам, адже має стриманий вигляд, при цьому миттєво оживляє образ. З настанням осені його варто поєднувати з синім денімом.

Ідеї трендових образів на осінь 2025
Осінній образ з джинсами. Фото: Instagram

Приталений блейзер та штани широкого крою

Хоча й оверсайз-блейзери не виходять з моди, останнім часом все більшої популярності набирають приталені моделі. Блейзери у формі пісочного годинника з виразними плечима будуть ідеально поєднуватись з широкими штанами.

Ідеї трендових образів на осінь 2025
Стильний осінній образ. Фото: Instagram

Біла сорочка та мереживна спідниця

Елегантний та витончений — такий образ підійде як для особливих подій, так й на кожен день. Мереживні спідниці у поєднанні з білою сорочкою мають чуттєвий та жіночний вигляд й пасуватимуть абсолютно усім.

Ідеї трендових образів на осінь 2025
Образ з мереживною спідницею. Фото: Instagram

Елегантний чи повсякденний — обирайте той образ, який вам більше до душі. Ба більше, спробуйте міксувати між собою різні стилі. В цьому сезоні такий прийом буде справді популярним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, який верхній одяг обрати цієї осені — п'ять трендових моделей.

Також ми розповідали про те, з чим носити джинси восени 2025 року. Француженки задали нові тренди.

Уляна Вербицька - Редактор
Автор:
Уляна Вербицька
