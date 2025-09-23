Модный кардиган вместо жакета - как носить в этом сезоне

Девушка в кардигане. Фото: freepik.com

В начале осени среди всех вариантов верхней одежды именно элегантный кардиган будет самым разумным выбором. Его легко спрятать в сумку или рюкзак и мгновенно накинуть поверх футболки или летнего топа. Если до сих пор кажется, что кардиган — это лишь одежда для старших модниц, обратите внимание на стритстайл: молодые fashion-героини доказывают обратное.

Сайт Новини.LIVE расскажет, почему стоит носить именно кардиган этой осенью.

Реклама

Читайте также:

В этом сезоне кардиган имеет все шансы стать таким же популярным, как жакет, а порой даже его вытеснить.

Какой кардиган в моде этой осенью

Секрет идеального кардигана в правильных пропорциях. Он не должен быть слишком обтягивающим, но и оверсайз не всегда уместен. Лучше выбрать модель, которая мягко обволакивает фигуру и создает гармоничный силуэт. Кардиган можно носить как легкую куртку, а можно как свитер: заправить в джинсы или совместить с капри. Именно так делают модницы в 2025 году.

Розовый кардиган. Фото из Instagram

В сольном варианте кардиган легко становится главным акцентом образа, особенно с джинсами. Если хочется добавить немного иронии или драматизма, попробуйте сочетать его с классической блузой и юбкой с высокой талией — серой, однотонной или пастельной. Массивные украшения, бусы и экстравагантные детали сделают лук более выразительным и современным.

Коричневый кардиган. Фото из Instagram

Что касается цветов - черный, серый и белый остаются базовыми, универсальными и легко комбинируются. Но в этом году кардиганы заиграют и новыми оттенками:

красный — от нежного рубинового до глубокого бордо или гранатового;

коричневый — от шоколадного до светлого бежевого;

среди модных цветов также зеленые, небесно-голубые и нежно-розовые тона.

Дизайнеры предлагают самые разнообразные варианты кардиганов: классические черные с контрастной отделкой, винные оттенки, пастельные — от baby pink до лимонно-желтого.

Яркий кардиган. Фото из Instagram

Есть модели в стиле bon ton с округлым вырезом и мелкими пуговицами, а есть кардиганы из мужского гардероба — с воротничком или в морском стиле. Особого внимания заслуживают модели с акцентными пуговицами, вдохновленные французскими жакетами кубического силуэта.

Ранее мы писали о том, что в этом сезоне мир моды покорили жакеты в стиле 80-х.

Также мы сообщали, что Даша Квиткова остановила свой выбор на длинном кардигане.