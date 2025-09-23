Модний кардиган замість жакету — як носити цього сезону

Стильна заміна жакету цієї осені — елегантний кардиган
На початку осені серед усіх варіантів верхнього одягу саме елегантний кардиган буде найрозумнішим вибором. Його легко сховати в сумку чи рюкзак і миттєво накинути поверх футболки або літнього топа. Якщо досі здається, що кардиган — це лише одяг для старших модниць, зверніть увагу на стритстайл: молоді fashion-героїні доводять зворотнє.
Сайт Новини.LIVE розповість, чому варто носити саме кардиган цієї осені.
Цього сезону кардиган має всі шанси стати таким же популярним, як жакет, а часом навіть його витіснити.
Який кардиган в моді цієї осені
Секрет ідеального кардигана в правильних пропорціях. Він не має бути надто обтислим, але й оверсайз не завжди доречний. Краще обрати модель, яка м’яко обгортає фігуру і створює гармонійний силует. Кардиган можна носити як легку куртку, а можна як светр: заправити у джинси або поєднати з капрі. Саме так роблять модниці у 2025 році.
У сольному варіанті кардиган легко стає головним акцентом образу, особливо з джинсами. Якщо хочеться додати трохи іронії або драматизму, спробуйте поєднати його з класичною блузою і спідницею з високою талією — сіру, однотонну або пастельну. Масивні прикраси, намиста та екстравагантні деталі зроблять лук більш виразним і сучасним.
Щодо кольорів — чорний, сірий і білий залишаються базовими, універсальними й легко комбінуються. Але цього року кардигани заграють і новими відтінками:
- червоний — від ніжного рубінового до глибокого бордо або гранатового;
- коричневий — від шоколадного до світлого бежевого;
- серед модних кольорів також зелені, небесно-блакитні та ніжно-рожеві тони.
Дизайнери пропонують найрізноманітніші варіанти кардиганів: класичні чорні з контрастною обробкою, винні відтінки, пастельні — від baby pink до лимонно-жовтого.
Є моделі в стилі bon ton з округлим вирізом і дрібними ґудзиками, а є кардигани з чоловічого гардероба — з комірцем або у морському стилі. Особливу увагу заслуговують моделі з акцентними ґудзиками, натхненні французькими жакетами кубічного силуету.
