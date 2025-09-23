Модный костюм 2025 для осенних луков — женщины будут в восторге

Девушка в костюме. Фото: freepik.com

Даже если ваша работа не предполагает ежедневных походов в офис, осень без брючного костюма — это почти преступление против гардероба. Это универсальная база: надели брюки и пиджак, и получился готовый образ. Но, как и любую классную сезонную вещь, костюм стоит выбрать правильно, чтобы выглядеть современно и стильно.

В Cosmopolitan рассказали больше об этой трендовой вещи.

Реклама

Читайте также:

Костюм в женском гардеробе 2025 года

Осень 2025 года диктует свои правила: костюм может быть смелым и одновременно расслабленным. Показы FW'25 продемонстрировали, что полосатый костюм больше не ассоциируется только с офисной строгостью. Свободный крой, брюки с низкой посадкой, объемный пиджак, рубашка навыпуск или без нее — все это сейчас в тренде. Emporio Armani, MSGM, Litkovska и Stella McCartney предлагают костюмы, которые легко вписать в повседневный стиль, не теряя элегантности.

Стильный образ в костюме. Фото из Instagram

Что выбрать именно вам

Если вы предпочитаете сдержанную классику — полосатый костюм темного оттенка станет отличным выбором. Тем, кто не боится экспериментов, стоит обратить внимание на цветные брюки или пиджак, сочетание с актуальной верхней одеждой и яркие аксессуары — сумка, обувь или массивные украшения добавят образу характера.

Костюм с кроссовками. Фото из Instagram

Главное, чтобы костюм был удобным. Свободный крой не только выглядит стильно, но и дарит комфорт в любой день. Наденьте его с кроссовками или грубыми ботинками — тогда даже классический лук наберет легкой современности.

Эта осень — время делать классические вещи современными, а костюм в полоску или ярком цвете станет вашим главным союзником в создании стильных и уверенных луков.

Ранее мы писали о том, какая юбка возвращается в моду. Она прекрасно впишется в ретро-стиль.

Также мы сообщали, какой стильный кардиган этой осенью носит Даша Квиткова.