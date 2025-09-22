Как носить юбку из прошлого — она стильная и практичная в этом сезоне

Юбка-скейтер. Фото: freepik.com

В этом сезоне юбка-скейтер возвращается с триумфом и точно заслуживает место в вашем гардеробе. Ее легко сочетать с ботинками, трикотажными свитерами или даже кожаными куртками — тогда сразу получаете стильный, современный образ.

Мода 2025 года отмечается не только классическими пальто нейтральных цветов, но и смелыми кроями, которые напоминают о простых и веселых временах прошлого. Именно здесь юбка-скейтер становится "героиней" сезона: она и легкая, и подвижная, и одновременно добавляет образу игривости.

Трендовая юбка, которая у всех на слуху

Юбка-скейтер появилась еще в 1980-х, вдохновленная костюмами для фигурного катания. Ее силуэт — приталенный верх и расклешенный подол — создает ощущение легкости и свободы движения. После возвращения популярности в 2010-х она приобрела новые, более изящные формы, и сейчас выглядит еще более элегантно.

Юбка-скейтер. Фото из Instagram

Эта юбка подходит буквально ко всему. Ее можно носить с пиджаком или шелковой рубашкой, сочетать с босоножками на тонких ремешках, ботильонами на каблуках, а также с кедами или ботинками для повседневного образа. Осенью она прекрасно работает в многослойных луках: со свитером, пальто оверсайз или минималистичным топом.

Серая юбка в сером цвете. Фото из Instagram

Что касается обуви — здесь все зависит от сезона и настроения. Для осени и зимы идеально подойдут ботинки или ботфорты с колготками или леггинсами. Сапоги с заниженным голенищем придадут образу утонченности, а кроссовки или кеды сделают его более повседневным. Для вечерних выходов стоит выбрать каблуки и тогда ваш образ мгновенно станет элегантным.

Трендовая юбка. Фото из Instagram

Юбка-скейтер — универсальная, стильная и невероятно женственная. Она легко подстраивается под ваше настроение и любой стиль, так что в 2025 году это точно must-have каждой модницы.

