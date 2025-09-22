Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Модный ретро-лук — как носить юбку, возвращающуюся в моду

Модный ретро-лук — как носить юбку, возвращающуюся в моду

Ua ru
Дата публикации 22 сентября 2025 10:25
Как носить юбку из прошлого — она стильная и практичная в этом сезоне
Юбка-скейтер. Фото: freepik.com

В этом сезоне юбка-скейтер возвращается с триумфом и точно заслуживает место в вашем гардеробе. Ее легко сочетать с ботинками, трикотажными свитерами или даже кожаными куртками — тогда сразу получаете стильный, современный образ.

Об этом пишет City Magazine.

Реклама
Читайте также:

Мода 2025 года отмечается не только классическими пальто нейтральных цветов, но и смелыми кроями, которые напоминают о простых и веселых временах прошлого. Именно здесь юбка-скейтер становится "героиней" сезона: она и легкая, и подвижная, и одновременно добавляет образу игривости.

Трендовая юбка, которая у всех на слуху

Юбка-скейтер появилась еще в 1980-х, вдохновленная костюмами для фигурного катания. Ее силуэт — приталенный верх и расклешенный подол — создает ощущение легкости и свободы движения. После возвращения популярности в 2010-х она приобрела новые, более изящные формы, и сейчас выглядит еще более элегантно.

Популярна спідниця-скейтер, що була ще в 1980-х
Юбка-скейтер. Фото из Instagram

Эта юбка подходит буквально ко всему. Ее можно носить с пиджаком или шелковой рубашкой, сочетать с босоножками на тонких ремешках, ботильонами на каблуках, а также с кедами или ботинками для повседневного образа. Осенью она прекрасно работает в многослойных луках: со свитером, пальто оверсайз или минималистичным топом.

Спідниця, яка чудово працює в багатошарових луках
Серая юбка в сером цвете. Фото из Instagram

Что касается обуви — здесь все зависит от сезона и настроения. Для осени и зимы идеально подойдут ботинки или ботфорты с колготками или леггинсами. Сапоги с заниженным голенищем придадут образу утонченности, а кроссовки или кеды сделают его более повседневным. Для вечерних выходов стоит выбрать каблуки и тогда ваш образ мгновенно станет элегантным.

Стильна спідниця, яка додає жіночності образу
Трендовая юбка. Фото из Instagram

Юбка-скейтер — универсальная, стильная и невероятно женственная. Она легко подстраивается под ваше настроение и любой стиль, так что в 2025 году это точно must-have каждой модницы.

Ранее мы писали о том, что юбка на запах тоже в тренде в этом в сезоне.

Также мы сообщали, почему юбка-карандаш стала незаменимой в гардеробе.

мода тренды вещи стиль юбки
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации