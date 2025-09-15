Видео
Главная Fashion Самые модные юбки осени-зимы 2025/2026, что всех поразят

Самые модные юбки осени-зимы 2025/2026, что всех поразят

Ua ru
Дата публикации 15 сентября 2025 10:36
Юбки, которые диктуют тренды сезона — подчеркнут вашу женственность
Девушка в яркой юбке. Фото: freepik.com

В новом сезоне юбки становятся главным элементом гардероба. Дизайнеры предлагают совершенно неожиданные варианты: от игривых "bubble"-мини до романтичных моделей с многослойными воланами. Классика тоже не осталась в стороне — юбка-карандаш возвращается, но уже в свежем формате. А еще на подиумах появились юбки в бельевом стиле и эффектные варианты со змеиным принтом.

Новини.LIVE выбрал 3 ключевых силуэта, которые точно будут определять осенне-зимние образы.

Читайте также:

Трендовые юбки этой осенью

Юбка-карандаш

В новом сезоне она уже не выглядит слишком официально. Gucci, Saint Laurent, Stella McCartney и Fendi показали ее в совершенно новом прочтении: с низкой талией, большими карманами и неожиданными сочетаниями. Например, такая сдержанная форма будет отлично смотреться со свитером оверсайз. А если хочется эффектности, то можно выбрать модель с перьями, мехом, пайетками или даже инкрустацией.

Спідниця-олівець є незмінним фаворитом сезону
Юбка-карандаш. Фото из Instagram

Кожаные юбки

Темные оттенки, миди-длина и плотная текстура делают их идеальными для холодной поры. Fendi, Louis Vuitton и Gabriela Hearst показали, что кожаная юбка отлично работает в паре с теплым трикотажем. Простой свитер или жакет сразу приобретают другое настроение, если добавить к ним такую юбку.

Шкіряна спідниця буде мати особливий вигляд
Кожаная юбка в тренде. Фото из Instagram

Косой крой

Из лета этот тренд плавно переходит в осень и зиму. Юбки на косой крой выглядят особенно женственно: ткань мягко ложится по диагонали, создавая легкое движение даже тогда, когда вы просто стоите. Этот прием когда-то придумала легендарная Мадлен Вионне, и сегодня он снова актуален.

Косий крій ніколи не покидав моду
Клетчатая юбка. Фото из Instagram

В частности, достойны внимания клетчатые юбки, которые сейчас будут пользоваться спросом.

Ранее мы писали о том, какая блуза может стать отличным дополнением вашего образа.

Также мы сообщали, что джинсы с кружевом стали неожиданным трендом этой весны.

мода тренды стиль юбки 2025 год
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
