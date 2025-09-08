В моде юбка на запах из 70-х — с чем носить осенью

Девушка в юбке на запах. Фото: Freepik

Юбка — это, без преувеличения, давняя подруга женского гардероба. Она пережила десятки модных эпох, менялась вместе с ритмом жизни и вкусами женщин, но всегда оставалась актуальной. То узкая и строгая, то легкая и летящая, то лаконичная, то с множеством деталей — она всегда умела подстроиться под время.

Об этом пишет издание Elle.

Какая юбка стала главной изюминкой осени

Если заглянуть в 70-е, то сразу заметим одну из главных икон того времени — юбку на запах. Ее настоящим символом сделала бельгийский дизайнер Диана фон Фюрстенберг, которая влюбила мир в wrap-силуэты — от платьев до юбок.

Donald Brooks Spring 1974. Фото: Elle

Стилисты объяснили, чем же она покорила тогда всех модниц. Все просто — это была вещь "на все случаи жизни". Такая юбка подходила любой фигуре, легко регулировалась по талии, не сковывала движений и надевалась буквально за секунды. К тому же она всегда уместна и неважно, собрались вы на прогулку или на вечеринку.

Etro FW25. Фото: Elle

И вот, спустя полвека, юбка на запах снова в фаворитах, но уже в обновленной версии. Этой осенью Versace предлагает яркие варианты с принтами, Etro — мини из кожи, Chanel — нежные сатиновые модели, а Isabel Marant — джинсовые с легким духом свободы.

Versace FW25. Фото: Elle

Сочетать их можно безо всяких сложных правил. Для работы идеально подойдет белая рубашка и лоферы, а для прогулки осенью теплый свитер и высокие сапоги, а для вечера подойдет шелковый топ на тонких бретелях и изящные туфли. И не забывайте о деталях, ведь именно аксессуары и фактуры создают тот самый завершенный образ, в котором вы чувствуете себя на высоте.

