В моді спідниця на запах із 70-х — з чим носити восени

Дівчина в спідниці на запах. Фото: Freepik

Спідниця — це, без перебільшення, давня подруга жіночого гардероба. Вона пережила десятки модних епох, змінювалася разом із ритмом життя та смаками жінок, але завжди залишалася актуальною. То вузька й строга, то легка й летюча, то лаконічна, то з безліччю деталей — вона завжди вміла підлаштуватися під час.

Про це пише видання Elle.

Реклама

Читайте також:

Яка спідниця стала головною родзинкою осені

Якщо зазирнути у 70-ті, то одразу помітимо одну з головних ікон того часу — спідницю на запах. Її справжнім символом зробила бельгійська дизайнерка Діана фон Фюрстенберг, яка закохала світ у wrap-силуети — від суконь до спідниць.

Donald Brooks Spring 1974. Фото: Elle

Стилісти пояснили, чим же вона підкорила тоді усіх модниць. Все просто — це була річ "на всі випадки життя". Така спідниця підходила будь-якій фігурі, легко регулювалася по талії, не сковувала рухів і одягалася буквально за секунди. До того ж вона завжди доречна і неважливо, зібрались ви на прогулянку, чи на вечірку.

Etro FW25. Фото: Elle

І ось, через пів століття, спідниця на запах знову у фаворитах, але вже в оновленій версії. Цієї осені Versace пропонує яскраві варіанти з принтами, Etro — міні зі шкіри, Chanel — ніжні сатинові моделі, а Isabel Marant — джинсові з легким духом свободи.

Versace FW25. Фото: Elle

Поєднувати їх можна без жодних складних правил. Для роботи ідеально підійде біла сорочка й лофери, а для прогулянки восени теплий светр і високі чоботи, а для вечора підійде шовковий топ на тонких бретелях і витончені туфлі. І не забувайте про деталі, адже саме аксесуари та фактури створюють той самий завершений образ, у якому ви почуваєтеся на висоті.

Раніше ми писали про те, як з'явилась мініспідниця — її історія.

Також ми повідомляли, на які деталі в жіночому одязі звертають особливу увагу чоловіки.