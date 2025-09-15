Спідниці, які диктують тренди сезону — підкреслять вашу жіночність

Дівчина в яскравій спідниці. Фото: freepik.com

У новому сезоні спідниці стають головним елементом гардероба. Дизайнери пропонують зовсім неочікувані варіанти: від грайливих "bubble"-міні до романтичних моделей із багатошаровими воланами. Класика теж не залишилася осторонь — спідниця-олівець повертається, але вже у свіжому форматі. А ще на подіумах з’явилися спідниці у білизняному стилі та ефектні варіанти зі зміїним принтом.

Новини.LIVE обрав три ключових силуетів, які точно визначатимуть осінньо-зимові образи.

Трендові спідниці цієї осені

Спідниця-олівець

У новому сезоні вона вже не має надто офіційний вигляд. Gucci, Saint Laurent, Stella McCartney та Fendi показали її у зовсім новому прочитанні: з низькою талією, великими кишенями та несподіваними поєднаннями. Наприклад, така стримана форма буде мати чудовий вигляд зі светром оверсайз. А якщо хочеться ефектності, то можна обрати модель з пір’ям, хутром, лелітками чи навіть інкрустацією.

Спідниця-олівець. Фото з Instagram

Шкіряні спідниці

Темні відтінки, міді-довжина і щільна текстура роблять їх ідеальними для холодної пори. Fendi, Louis Vuitton та Gabriela Hearst показали, що шкіряна спідниця чудово працює в парі з теплим трикотажем. Простий светр чи жакет відразу набувають іншого настрою, якщо додати до них таку спідницю.

Шкіряна спідниця в тренді. Фото з Instagram

Косий крій

З літа цей тренд плавно переходить в осінь і зиму. Спідниці на косий крій мають особливо жіночний вигляд: тканина м’яко лягає по діагоналі, створюючи легкий рух навіть тоді, коли ви просто стоїте. Цей прийом колись придумала легендарна Мадлен Віонне, і сьогодні він знову актуальний.

Картата спідниця. Фото з Instagram

Зокрема, варті уваги картаті спідниці, які зараз матимуть попит.

