Як носити спідницю з минулого — вона стильна і практична цього сезону

Цього сезону спідниця-скейтер повертається з тріумфом і точно заслуговує місце у вашому гардеробі. Її легко поєднувати з черевиками, трикотажними светрами або навіть шкіряними куртками — тоді відразу отримуєте стильний, сучасний образ.

Мода 2025 року відзначається не лише класичними пальтами нейтральних кольорів, а й сміливими кроями, які нагадують про прості та веселі часи минулого. Саме тут спідниця-скейтер стає "героїнею" сезону: вона і легка, і рухлива, і водночас додає образу грайливості.

Спідниця-скейтер з’явилася ще в 1980-х, натхненна костюмами для фігурного катання. Її силует — приталений верх і розкльошений поділ — створює відчуття легкості й свободи руху. Після повернення популярності у 2010-х вона набула нових, більш витончених форм, тож зараз має ще елегантніший вигляд.

Ця спідниця підходить буквально до всього. Її можна носити з піджаком або шовковою сорочкою, поєднувати з босоніжками на тонких ремінцях, ботильйонами на підборах, а також з кедами чи черевиками для повсякденного образу. Восени вона чудово працює в багатошарових луках: зі светром, пальтом оверсайз або мінімалістичним топом.

Що ж до взуття — тут усе залежить від сезону та настрою. Для осені та зими ідеально підійдуть черевики або ботфорти з колготками або легінсами. Чоботи з заниженою халявою додадуть образу витонченості, а кросівки або кеди зроблять його більш повсякденним. Для вечірніх виходів варто обрати підбори і тоді ваш образ миттєво стане елегантним.

Спідниця-скейтер — універсальна, стильна і неймовірно жіночна. Вона легко підлаштовується під ваш настрій і будь-який стиль, тож у 2025 році це точно must-have кожної модниці.

