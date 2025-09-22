Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяШтабДімАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITНерухомістьПромоСмакГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦКTravelКіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Fashion Модний ретро-лук — як носити спідницю, що повертається в моду

Модний ретро-лук — як носити спідницю, що повертається в моду

Ua ru
Дата публікації: 22 вересня 2025 10:25
Як носити спідницю з минулого — вона стильна і практична цього сезону
Cпідниця-скейтер. Фото: freepik.com

Цього сезону спідниця-скейтер повертається з тріумфом і точно заслуговує місце у вашому гардеробі. Її легко поєднувати з черевиками, трикотажними светрами або навіть шкіряними куртками — тоді відразу отримуєте стильний, сучасний образ.

Про це пише City Magazine.

Реклама
Читайте також:

Мода 2025 року відзначається не лише класичними пальтами нейтральних кольорів, а й сміливими кроями, які нагадують про прості та веселі часи минулого. Саме тут спідниця-скейтер стає "героїнею" сезону: вона і легка, і рухлива, і водночас додає образу грайливості.

Трендова спідниця, яка в усіх на слуху

Спідниця-скейтер з’явилася ще в 1980-х, натхненна костюмами для фігурного катання. Її силует — приталений верх і розкльошений поділ — створює відчуття легкості й свободи руху. Після повернення популярності у 2010-х вона набула нових, більш витончених форм, тож зараз має ще елегантніший вигляд.

Популярна спідниця-скейтер, що була ще в 1980-х
Спідниця-скейтер. Фото з Instagram

Ця спідниця підходить буквально до всього. Її можна носити з піджаком або шовковою сорочкою, поєднувати з босоніжками на тонких ремінцях, ботильйонами на підборах, а також з кедами чи черевиками для повсякденного образу. Восени вона чудово працює в багатошарових луках: зі светром, пальтом оверсайз або мінімалістичним топом.

Спідниця, яка чудово працює в багатошарових луках
Сіра спідниця. Фото з Instagram

Що ж до взуття — тут усе залежить від сезону та настрою. Для осені та зими ідеально підійдуть черевики або ботфорти з колготками або легінсами. Чоботи з заниженою халявою додадуть образу витонченості, а кросівки або кеди зроблять його більш повсякденним. Для вечірніх виходів варто обрати підбори і тоді ваш образ миттєво стане елегантним.

Стильна спідниця, яка додає жіночності образу
Трендова спідниця. Фото з Instagram

Спідниця-скейтер — універсальна, стильна і неймовірно жіночна. Вона легко підлаштовується під ваш настрій і будь-який стиль, тож у 2025 році це точно must-have кожної модниці.

Раніше ми писали про те, що спідниця на запах теж в тренді цього в сезону.

Також ми повідомляли, чому спідниця-олівець стала незамінною в гардеробі. 

мода тренди речі стиль спідниці
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації