Спідниця-олівець цієї осені — ідеї для елегантних образів

Осінній стиль — універсальні формули для спідниці-олівець
Цієї осені та взимку спідниці знову будуть у центрі модної сцени — від напівпрозорих моделей, що вже стали улюбленцями трендів, до асиметричних фасонів у ретро-стилі та романтичних варіантів з воланами, які надихнулися бохо. Але скільки б новинок не з’являлося, завжди залишаються речі, які не виходять із моди. І одна з таких — спідниця-олівець.
Про неї більше розповіло видання Elle.
Колись її носили переважно в офісі, як частину ділового гардероба, але сьогодні ми легко поєднуємо цю модель з будь-якими іншими елементами капсули сезону.
Три універсальні способи носити спідницю-олівець
Класична біла сорочка
Це поєднання — справжня класика, яка ніколи не підведе. Біла сорочка надає спідниці-олівцю елегантності, а разом вони створюють ідеальний дует для офісу або вечері.
Щоб образ не мав занадто офіційний вигляд, додайте яскраві акценти: масивні прикраси, шкіряний ремінь чи стильне взуття на підборах. А для гри з пропорціями спробуйте сорочку оверсайз і підкресліть талію тонким ремінцем.
Сатинова блуза
Сатин додає образу легкого шику та блиску. Блуза з блиском красиво контрастує з матовою спідницею-олівцем і чудово підходить для вечірки, коктейльної події або навіть святкового офісного дня.
Обирайте насичені кольори — смарагдовий, бордовий, сапфіровий — або класичний чорний чи молочний. Доповніть підборами і мінімалістичними сережками і образ вийде стриманим, але розкішним.
В’язаний кардиган
Осінь асоціюється з теплом і затишком, тому кардиган — must have. У поєднанні зі спідницею-олівцем він створює ефект effortless chic: наче ви зовсім не старалися, але маєте чудовий вигляд.
Вибирайте кардиган із кашеміру або щільного трикотажу, у нейтральних або глибоких осінніх відтінках. Носіть його напіврозстебнутим поверх майки або зав’яжіть на талії. Додайте високі чоботи та лаконічну сумку і у вас вийде готовий ідеальний образ для щоденних прогулянок містом.
Раніше ми писали про те, що зараз також в моді спідниця карго, з якою можна створити оригінальні образи.
Також ми повідомляли, які затишні образи можна створити цієї осені з різними светрами.
Читайте Новини.LIVE!