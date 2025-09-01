Відео
Головна Fashion Осінній стиль — універсальні формули для спідниці-олівець

Осінній стиль — універсальні формули для спідниці-олівець

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 18:00
Спідниця-олівець цієї осені — ідеї для елегантних образів
Дівчина в спідниці. Фото: freepik.com

Цієї осені та взимку спідниці знову будуть у центрі модної сцени — від напівпрозорих моделей, що вже стали улюбленцями трендів, до асиметричних фасонів у ретро-стилі та романтичних варіантів з воланами, які надихнулися бохо. Але скільки б новинок не з’являлося, завжди залишаються речі, які не виходять із моди. І одна з таких — спідниця-олівець.

Про неї більше розповіло видання Elle.

Читайте також:

Колись її носили переважно в офісі, як частину ділового гардероба, але сьогодні ми легко поєднуємо цю модель з будь-якими іншими елементами капсули сезону.

Три універсальні способи носити спідницю-олівець

Класична біла сорочка

Це поєднання — справжня класика, яка ніколи не підведе. Біла сорочка надає спідниці-олівцю елегантності, а разом вони створюють ідеальний дует для офісу або вечері.

Щоб образ не мав занадто офіційний вигляд, додайте яскраві акценти: масивні прикраси, шкіряний ремінь чи стильне взуття на підборах. А для гри з пропорціями спробуйте сорочку оверсайз і підкресліть талію тонким ремінцем.

Біла сорочка в тандемі з спідницею в тренді
Balenciaga FW 2025/26. Фото: Elle

Сатинова блуза

Сатин додає образу легкого шику та блиску. Блуза з блиском красиво контрастує з матовою спідницею-олівцем і чудово підходить для вечірки, коктейльної події або навіть святкового офісного дня.

Сатинові речі набирають все більшої популярності
Saint Laurent FW 2025/26. Фото: Elle

Обирайте насичені кольори — смарагдовий, бордовий, сапфіровий — або класичний чорний чи молочний. Доповніть підборами і мінімалістичними сережками і образ вийде стриманим, але розкішним.

В’язаний кардиган

Осінь асоціюється з теплом і затишком, тому кардиган — must have. У поєднанні зі спідницею-олівцем він створює ефект effortless chic: наче ви зовсім не старалися, але маєте чудовий вигляд.

Ідеальний осінній образ зі спідницею
Gucci FW 2025/26. Фото: Elle

Вибирайте кардиган із кашеміру або щільного трикотажу, у нейтральних або глибоких осінніх відтінках. Носіть його напіврозстебнутим поверх майки або зав’яжіть на талії. Додайте високі чоботи та лаконічну сумку і у вас вийде готовий ідеальний образ для щоденних прогулянок містом.

Раніше ми писали про те, що зараз також в моді спідниця карго, з якою можна створити оригінальні образи.

Також ми повідомляли, які затишні образи можна створити цієї осені з різними светрами.

мода осінь тренди стиль спідниці
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
