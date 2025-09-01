Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Осенний стиль — универсальные формулы для юбки-карандаш

Осенний стиль — универсальные формулы для юбки-карандаш

Ua ru
Дата публикации 1 сентября 2025 18:00
Юбка-карандаш этой осенью — идеи для элегантных образов
Девушка в юбке. Фото: freepik.com

Этой осенью и зимой юбки снова будут в центре модной сцены — от полупрозрачных моделей, которые уже стали любимцами трендов, до асимметричных фасонов в ретро-стиле и романтичных вариантов с воланами, вдохновленных бохо. Но сколько бы новинок не появлялось, всегда остаются вещи, которые не выходят из моды. И одна из таких — юбка-карандаш.

О ней больше рассказало издание Elle.

Реклама
Читайте также:

Когда-то ее носили преимущественно в офисе, как часть делового гардероба, но сегодня мы легко сочетаем эту модель с любыми другими элементами капсулы сезона.

Три универсальных способа носить юбку-карандаш

Классическая белая рубашка

Это сочетание — настоящая классика, которая никогда не подведет. Белая рубашка придает юбке-карандаш элегантности, а вместе они создают идеальный дуэт для офиса или ужина.

Чтобы образ не выглядел слишком официально, добавьте яркие акценты: массивные украшения, кожаный ремень или стильную обувь на каблуках. А для игры с пропорциями попробуйте рубашку оверсайз и подчеркните талию тонким ремешком.

Біла сорочка в тандемі з спідницею в тренді
Balenciaga FW 2025/26. Фото: Elle

Сатиновая блуза

Сатин добавляет образу легкого шика и блеска. Блуза с блеском красиво контрастирует с матовой юбкой-карандашом и отлично подходит для вечеринки, коктейльного события или даже праздничного офисного дня.

Сатинові речі набирають все більшої популярності
Saint Laurent FW 2025/26. Фото: Elle

Выбирайте насыщенные цвета — изумрудный, бордовый, сапфировый — или классический черный или молочный. Дополните каблуками и минималистичными серьгами и образ получится сдержанным, но роскошным.

Вязаный кардиган

Осень ассоциируется с теплом и уютом, поэтому кардиган — must have. В сочетании с юбкой-карандашом он создает эффект effortless chic: как будто вы совсем не старались, но выглядите отлично.

Ідеальний осінній образ зі спідницею
Gucci FW 2025/26. Фото: Elle

Выбирайте кардиган из кашемира или плотного трикотажа, в нейтральных или глубоких осенних оттенках. Носите его полурасстегнутым поверх майки или завяжите на талии. Добавьте высокие сапоги и лаконичную сумку и у вас получится готовый идеальный образ для ежедневных прогулок по городу.

Ранее мы писали о том, что сейчас также в моде юбка карго, с которой можно создать оригинальные образы.

Также мы сообщали, какие уютные образы можно создать этой осенью с разными свитерами.

мода осень тренды стиль юбки
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации