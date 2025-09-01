Юбка-карандаш этой осенью — идеи для элегантных образов

Девушка в юбке. Фото: freepik.com

Этой осенью и зимой юбки снова будут в центре модной сцены — от полупрозрачных моделей, которые уже стали любимцами трендов, до асимметричных фасонов в ретро-стиле и романтичных вариантов с воланами, вдохновленных бохо. Но сколько бы новинок не появлялось, всегда остаются вещи, которые не выходят из моды. И одна из таких — юбка-карандаш.

Когда-то ее носили преимущественно в офисе, как часть делового гардероба, но сегодня мы легко сочетаем эту модель с любыми другими элементами капсулы сезона.

Три универсальных способа носить юбку-карандаш

Классическая белая рубашка

Это сочетание — настоящая классика, которая никогда не подведет. Белая рубашка придает юбке-карандаш элегантности, а вместе они создают идеальный дуэт для офиса или ужина.

Чтобы образ не выглядел слишком официально, добавьте яркие акценты: массивные украшения, кожаный ремень или стильную обувь на каблуках. А для игры с пропорциями попробуйте рубашку оверсайз и подчеркните талию тонким ремешком.

Balenciaga FW 2025/26. Фото: Elle

Сатиновая блуза

Сатин добавляет образу легкого шика и блеска. Блуза с блеском красиво контрастирует с матовой юбкой-карандашом и отлично подходит для вечеринки, коктейльного события или даже праздничного офисного дня.

Saint Laurent FW 2025/26. Фото: Elle

Выбирайте насыщенные цвета — изумрудный, бордовый, сапфировый — или классический черный или молочный. Дополните каблуками и минималистичными серьгами и образ получится сдержанным, но роскошным.

Вязаный кардиган

Осень ассоциируется с теплом и уютом, поэтому кардиган — must have. В сочетании с юбкой-карандашом он создает эффект effortless chic: как будто вы совсем не старались, но выглядите отлично.

Gucci FW 2025/26. Фото: Elle

Выбирайте кардиган из кашемира или плотного трикотажа, в нейтральных или глубоких осенних оттенках. Носите его полурасстегнутым поверх майки или завяжите на талии. Добавьте высокие сапоги и лаконичную сумку и у вас получится готовый идеальный образ для ежедневных прогулок по городу.

