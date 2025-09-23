Відео
Стильна база осені-2025 — костюм для трендових луків

Дата публікації: 23 вересня 2025 10:45
Модний костюм 2025 для осінніх луків — жінки будуть в захваті
Дівчина в костюмі. Фото: freepik.com

Навіть якщо ваша робота не передбачає щоденних походів в офіс, осінь без брючного костюма — це майже злочин проти гардеробу. Це універсальна база: одягли штани і піджак, і вийшов готовий образ. Але, як і будь-яку класну сезонну річ, костюм варто обрати правильно, щоб мати сучасний й стильний вигляд.

В Cosmopolitan розповіли більше про цю трендову річ.

Читайте також:

Костюм в жіночому гардеробі 2025

Осінь 2025 року диктує свої правила: костюм може бути сміливим і водночас розслабленим. Покази FW’25 продемонстрували, що смугастий костюм більше не асоціюється лише з офісною строгістю. Вільний крій, штани з низькою посадкою, об’ємний піджак, сорочка навипуск або без неї — усе це зараз у тренді. Emporio Armani, MSGM, Litkovska та Stella McCartney пропонують костюми, які легко вписати в повсякденний стиль, не втрачаючи елегантності.

Костюм вже став повноцінним елементом жіночого гардероба
Стильний образ в костюмі. Фото з Instagram

Що обрати саме вам

Якщо ви віддаєте перевагу стриманій класиці — смугастий костюм темного відтінку стане чудовим вибором. Тим, хто не боїться експериментів, варто звернути увагу на кольорові штани або піджак, поєднання з актуальним верхнім одягом і яскраві аксесуари — сумка, взуття чи масивні прикраси додадуть образу характеру.

Ідеальний образ можна створити з костюмом
Костюм з кросівками. Фото з Instagram

Головне, щоб костюм був зручним. Вільний крій не лише має стильний вигляд, але й дарує комфорт у будь-який день. Одягніть його з кросівками або грубими черевиками — тоді навіть класичний лук набере легкої сучасності.

Ця осінь — час робити класичні речі сучасними, а костюм у смужку чи яскравому кольорі стане вашим головним союзником у створенні стильних і впевнених луків.

Раніше ми писали про те, яка спідниця повертається в моду. Вона чудово впишеться в ретро-стиль.

Також ми повідомляли, який стильний кардиган цієї осені носить Даша Квіткова.

мода одяг тренди костюми стиль
Юлія Харченко - Редактор
Автор:
Юлія Харченко
