Мода меняется — стилист назвала тренд, появившийся с началом войны в Украине

Девушка в вышиванке. Фото из Instagram

Война перевернула нашу жизнь и даже моду. Если раньше мы говорили о фасонах, трендах или сезонности, то теперь одежда — это голос. Она стала способом показать, кто мы, откуда и за что стоим.

Стилист Галина Денисюк в комментарии РБК-Украина объяснила, какие вещи оказались в центре внимания.

Что в моде изменилось с начала войны

Например, традиционная рубашка перестала быть лишь элементом праздника. Сегодня вышиванка — это броня. В ней есть ощущение несокрушимости и глубинных корней.



"Современная вышиванка — это уже не "этно-бутик", это полноценная часть гардероба, которую надевают под пиджак, к джинсам, даже в тренажерку. Это как броня — она "носит" нас, когда мы не в силах носить себя", — говорит стилист.

Современная вышиванка. Фото из Instagram

Украинские бренды создают вышиванки из льняных тканей, шифона, добавляют минималистичную вышивку. Такие вещи уже давно вышли за пределы "этно-бутика". Их носят с пиджаком, джинсами, даже в спортзал. Это не просто одежда, а поддержка, которая "держит" человека в самые тяжелые моменты.

Еще в моде камуфляж, хаки, берцы, карго — да, тренд остался, но его смысл изменился.

"Это не о маскировке или солдатском образе. Это о том, что мы — в бою. Даже в гражданской одежде мы рядом со своими. Сегодня мода — это тоже оружие", — пояснила Денисюк.

Поэтому трендовые образы стали "закаленными": многослойность, грубые ткани, кожа, металлическая фурнитура. Они отражают внутреннее состояние украинцев — силу, выносливость и готовность бороться.

Украинские бренды на мировой арене

Сегодня имена украинских дизайнеров звучат в Париже и Нью-Йорке: RUSLAN BAGINSKIY, BEVZA, FROLOV, Ksenia Schnaider, GUDU, Vita Kin, Elena Burenina, IENKI IENKI.

На подиумах появляются украинские ткани, карпатские мотивы, образы военной силы или женской выдержки.

Галина также добавила, что когда она выходит в вышиванке на улицы Лондона, это не просто вещь. Это — маркер.

"Когда я надеваю рубашку с вышивкой на лондонской улице — это не одежда, это маркер. Это — я украинка. Это — вот откуда я, вот кого я представляю. И таких, как я — миллионы", — уточнила стилистика.

Какие тенденции диктует Украина

Сдержанный патриотизм. Сине-желтые цвета в мелочах: от нитки на рукаве до маникюра.

Сине-желтые цвета в мелочах: от нитки на рукаве до маникюра. Милитари с женским акцентом. Куртки с талией, топы в стиле бронежилетов в сочетании с платьем.

Куртки с талией, топы в стиле бронежилетов в сочетании с платьем. Streetstyle из обмундирования. Карго-штаны, берцы, плитоноски в городском стиле.

Карго-штаны, берцы, плитоноски в городском стиле. Реконструкция символов. Вышитые трезубцы, древние орнаменты, рукописные шрифты.

Вышитые трезубцы, древние орнаменты, рукописные шрифты. Ручная работа. Handmade возвращает смысл в вещи — украинцы выбирают не цену, а значение.

Рубашка — это именно та вещь, которая по мнению стилиста, важнее любых трендов.

