Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Fashion Стилист рассказала о модном тренде, что появился в Украине

Стилист рассказала о модном тренде, что появился в Украине

Ua ru
Дата публикации 3 сентября 2025 16:29
Мода меняется — стилист назвала тренд, появившийся с началом войны в Украине
Девушка в вышиванке. Фото из Instagram

Война перевернула нашу жизнь и даже моду. Если раньше мы говорили о фасонах, трендах или сезонности, то теперь одежда — это голос. Она стала способом показать, кто мы, откуда и за что стоим.

Стилист Галина Денисюк в комментарии РБК-Украина объяснила, какие вещи оказались в центре внимания.

Реклама
Читайте также:

Что в моде изменилось с начала войны

Например, традиционная рубашка перестала быть лишь элементом праздника. Сегодня вышиванка — это броня. В ней есть ощущение несокрушимости и глубинных корней.

"Современная вышиванка — это уже не "этно-бутик", это полноценная часть гардероба, которую надевают под пиджак, к джинсам, даже в тренажерку. Это как броня — она "носит" нас, когда мы не в силах носить себя", — говорит стилист.

Українська вишиванка в центрі уваги
Современная вышиванка. Фото из Instagram

Украинские бренды создают вышиванки из льняных тканей, шифона, добавляют минималистичную вышивку. Такие вещи уже давно вышли за пределы "этно-бутика". Их носят с пиджаком, джинсами, даже в спортзал. Это не просто одежда, а поддержка, которая "держит" человека в самые тяжелые моменты.

Еще в моде камуфляж, хаки, берцы, карго — да, тренд остался, но его смысл изменился.

"Это не о маскировке или солдатском образе. Это о том, что мы — в бою. Даже в гражданской одежде мы рядом со своими. Сегодня мода — это тоже оружие", — пояснила Денисюк.

Поэтому трендовые образы стали "закаленными": многослойность, грубые ткани, кожа, металлическая фурнитура. Они отражают внутреннее состояние украинцев — силу, выносливость и готовность бороться.

Украинские бренды на мировой арене

Сегодня имена украинских дизайнеров звучат в Париже и Нью-Йорке: RUSLAN BAGINSKIY, BEVZA, FROLOV, Ksenia Schnaider, GUDU, Vita Kin, Elena Burenina, IENKI IENKI.

На подиумах появляются украинские ткани, карпатские мотивы, образы военной силы или женской выдержки.

Галина также добавила, что когда она выходит в вышиванке на улицы Лондона, это не просто вещь. Это — маркер.

"Когда я надеваю рубашку с вышивкой на лондонской улице — это не одежда, это маркер. Это — я украинка. Это — вот откуда я, вот кого я представляю. И таких, как я — миллионы", — уточнила стилистика.

Какие тенденции диктует Украина

  • Сдержанный патриотизм. Сине-желтые цвета в мелочах: от нитки на рукаве до маникюра.
  • Милитари с женским акцентом. Куртки с талией, топы в стиле бронежилетов в сочетании с платьем.
  • Streetstyle из обмундирования. Карго-штаны, берцы, плитоноски в городском стиле.
  • Реконструкция символов. Вышитые трезубцы, древние орнаменты, рукописные шрифты.
  • Ручная работа. Handmade возвращает смысл в вещи — украинцы выбирают не цену, а значение.

Рубашка — это именно та вещь, которая по мнению стилиста, важнее любых трендов.

Ранее мы писали о том, какие жакеты в стиле 90-х снова на пике популярности.

Также мы сообщали, что юбка-карандаш покорила сердце модниц своей универсальностью.

мода тренды интересные факты війна стиль
Юлия Харченко - Редактор
Автор:
Юлия Харченко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации